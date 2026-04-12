Gündem


 Banu İriç

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli "kooperatif soruşturması" kapsamında tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli tutuklandı.
KOOPERATİFTE USULSÜZLÜK İDİASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat temin edildiği iddiaları incelendi. Zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda incelenen dosyada, şüphelilerin bağlantıları detaylı şekilde araştırıldı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüphelinin, kooperatifte görev yaptıkları dönemdeki işlemleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, ihale sürecinde alınan tekliflerden birinin Fırat Erkol'a ait şirketten alındığı ve bu durumun serbest rekabeti engellediği belirtildi.

Mali bilirkişi raporuna göre, kooperatifin mali kayıtlarında 2022 ile 2024 yılları arasında milyonlarca liralık açıklanamayan farklar ortaya çıkarıldı. Raporda ayrıca, 31 Aralık 2023 tarihinde kasa hesabından yapılan ve belgeye dayandırılamayan nakit çıkışından da o dönem görev yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüphelinin sorumlu olduğu kaydedildi.

