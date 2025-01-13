CHP binası önünde bomba paniği! Sırt çantası fünyeyle patlatıldı

13 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:27

Denizli’de hareketli dakikalar yaşandı. CHP il binası önüne bırakılan şüpheli sırt çantası paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Takside panik anları! Polis alarma geçti, herkes seferber oldu

Takside panik anları! Polis alarma geçti, herkes seferber oldu

Denizli'de öğle saatlerinde memur maaşlarındaki artışı protesto​ amacıyla iş bırakma eylemi düzenleyen beş sendikaya bağlı yüzlerce öğretmen, Denizli​ Valiliği önünden başlayarak Delikli Çınar Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş güzergahında bulunan CHP İl Binası'nın da yer aldığı apartmanın önünde, bir çöp bidonunun yanına bırakılmış sırt çantası çevredekilerin dikkatini çekti ve durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Eylemin yapıldığı bölgede görevli polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu alanı kontrol altına aldı. Eylemci öğretmenlerin farklı bir güzergahtan geçişi sağlanarak çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

ÇANTA FÜNYEYLE PATLATILDI

Güvenlik şeridiyle çevrilen olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Şüpheli çanta, yapılan incelemenin ardından kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle patlattı.

BİNLERCE TL'LİK KIYAFET ÇIKTI

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından, çantanın içinden kıyafetler çıktı. CHP İl Binası’nın zemin katında faaliyet gösteren bir giyim mağazası çalışanları, patlatılan çantadaki 7 bin liralık kıyafetlerin kısa bir süre önce kendi mağazalarından satın alındığını belirtti. Kısa süreli korku ve paniğe yol açan olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı.