CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP kurultay davasında yeni gelişme: Aralarında Ekrem İmamoğlu da var CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada 9 sanık hakkında hapis cezası istenirken, 3 sanığın ise beraati talep edildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanık için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi uyarınca "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Aynı davada sanıklar Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın beraatleri talep edildi. Ceza talepleri, Türk Ceza Kanunu'nun 37/1. maddesindeki "suça iştirak" hükümleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde.

Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile Türk Ceza Kanunu’nun 37/1’inci maddesindeki “suça iştirak” ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

CEMİL TUGAY VE 2 KİŞİYE BERAAT TALEBİ

Davada beraatları istenen isimler ise; Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama oldu.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR, SAVAŞ MÜŞTEKİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “usulsüzlük” davasına ilişkin hazırlanan iddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

İddianamede ise şu ifadeler yer alıyor;

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."