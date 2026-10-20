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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:45

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP’den istifa etti

Antalya'nın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Topaloğlu, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP’den istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:45

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP’den istifa etti

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: 8 MECLİS ÜYESİYLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

İlçenin her mahallesine hizmet ulaştırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Kemer'in geleceği için çalışmanın ortak amaçları olduğunu ifade eden Topaloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

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#İstifa
#Belediye Meclis Üyeleri
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Kemer
#Necati Topaloğlu
#Politika
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