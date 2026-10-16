Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de önemli bir gelişme yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'den istifa etti.

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HABERİN ÖZETİ Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Ahmet Aras, istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu. Aras, bir süredir şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların Muğla için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Merkezi yönetim, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla kentin yararına olan konularda iş birliğine açık olacağını belirtti.

"ŞAHSIM ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR ÇALIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kararını, sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Aras, bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Aras, istifa kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, sizlerin güveni ve desteğiyle üstlendim. Bu yolda benimle omuz omuza yürüyen, emek veren bütün yol arkadaşlarımın katkısını; birlikte verdiğimiz mücadelenin, kurduğumuz dostlukların ve ortak emeğimizin kıymetini her zaman saygıyla taşıyacağım.

Bugün Muğla’mızın gündeminde çözüm bekleyen önemli meseleler, hayata geçirilmeyi bekleyen hizmetler ve geleceğimize yön verecek büyük sorumluluklar bulunuyor. Buna karşın bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla’ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum.

"GÖREVİMİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım.

Kararımın temelinde, Muğla’ya karşı taşıdığım sorumluluğu halkımızın iradesi ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme anlayışı bulunmaktadır.

Belediye başkanlığı, ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun her hemşehrimize aynı samimiyetle yaklaşmaya; Muğla’mızın bütün ilçelerine ve mahallelerine adaletle hizmet götürmeye devam edeceğim.

"MUĞLA İÇİN HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Hizmet anlayışımızın ölçüsü değişmeyecek: Güçlü bir altyapı, güvenli ulaşım, korunan doğa, desteklenen üretici, dayanışmayla güçlenen bir toplum ve çocuklarımıza bırakacağımız yaşanabilir bir Muğla için çalışacağız.

Merkezi yönetimle, kamu kurumlarıyla, siyasi partilerle, ilçe belediyelerimizle, meslek odalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla Muğla’nın yararına olan her konuda iş birliği içinde olacağız. Kentimizin menfaatine yönelik her samimi adıma açık olacak, çözüm üretmek isteyen herkesle ortak bir zeminde buluşacağız.

Bu karar, geçmişimizi yok saymak değildir. Birlikte verilen emeğe, kurulan dostluklara ve paylaşılan mücadeleye duyduğum saygı daima devam edecektir. Aynı zamanda bu karar, Muğla’nın bugünü ve geleceği için taşıdığım sorumluluğun bir gereğidir.

Bugün aldığım kararda olduğu gibi, yarın üstleneceğim sorumluluklarda da halkımızın güvenini ve rızasını esas alacağım. Muğlalı hemşehrilerimin takdiri ve kentimizin öncelikleri, yoluma yön verecektir.

Benim tarafım Muğla’dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir.

Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim."

Sevgi ve saygılarımla."

https://x.com/arasahmetmugla/status/2111130663357170056