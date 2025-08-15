CHP'de sular durulmuyor! Kuyucak İlçe başkanı Özgür Yöreli görevden alındı!

İstanbul
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Parti'ye geçişinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli görevinden alındı.
Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "11.12.2023 tarihinden beri yürütmekte olduğum İlçe Başkanlığı görevinden alınmış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partililiğim aynı heyecanla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.