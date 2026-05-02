CHP ve YRP’den ayrılan 100 kişi AK Parti’ye katıldı

Diyarbakır'da düzenlenen bir programda, Yeniden Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaklaşık 100 kişi AK Parti'ye katıldı.

Programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepoğlu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile partililer katıldı.