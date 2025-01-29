CHP yönetim kurulu üyesi trafik kazası geçirdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 14:50 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:56
CHP Zonguldak bir önceki dönem İl Yönetim Kurulu üyesi olan İsmail Yavan, seyir halindeyken başka bir araca çarptı. Aracı şarampole uçan Yavan, kazadan yara almadan kurtuldu.
Zonguldak'ta Çaycuma-Bartın kara yolunda meydana gelen kazada; bir önceki dönem CHP Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi olan İsmail Yavan, kendine ait aracıyla Çaycuma'dan Bartın yönüne seyir halinde gittiği esnada kaza yaptı.
KAZADAN BURNU KANAMADAN KURTULDU
Başka bir araca çarpan Yavan'ın aracı yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otomobil içerisinde bulunan İsmail Yavan, kazadan burnu kanamadan kurtuldu.
Olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin İsmail Yavan'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı