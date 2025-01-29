CHP yönetim kurulu üyesi trafik kazası geçirdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Ocak 2025 14:50 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:56

CHP Zonguldak bir önceki dönem İl Yönetim Kurulu üyesi olan İsmail Yavan, seyir halindeyken başka bir araca çarptı. Aracı şarampole uçan Yavan, kazadan yara almadan kurtuldu.