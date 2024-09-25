CHP'nin 'para sayma' davasında erteleme kararı! Canan Kaftancıoğlu mahkemeye gelmedi
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tepkilere neden olan olay sonrası başlatılan soruşturmada davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma 29 Kasım'a ertelendi. Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı.
İstanbul'da 2019 yılında CHP'nin İl Başkanlığı binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmanın ilk davası İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
22 SANIK YARGILANIYOR!
Duruşmada, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de bulunduğu 22 sanık yargılanıyor.
6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Sanıklara, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
CANAN KAFTANCIOĞLU DURUŞMAYA GELMEDİ
Öte yandan duruşmaya eski CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu mazeret bildirerek katılmadığı öğrenildi. Davanın görüldüğü salonun CHP'liler tarafından doldurulması üzerine kapıda bekleyen basın mensuplarının yalnızca küçük bir kısmı salona girebildiği aktarıldı.
Yargılanan 22 sanıktan Can Poyraz, Onur Öksel, Melih Morsünbül duruşmaya katılırken eski CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu sağlık durumu gerekçesiyle mazeret bildirerek katılmadı.
Sanık avukatlarının dinlendiği mahkemede davanın 29 Kasım'a ertelenmesine karar verildi.
Böyle şeyler olunca insanlara inanmaktan daha zor oluyor ya, ne olacak şimdi? Umarım adalet yerini bulur.