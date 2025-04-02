CHP'li esnaf boykota sitem etti! Demediğini bırakmadı, üye kartını kırdı

CHP'nin 2 Nisan için yaptığı boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirdi. CHP üyesi olduğunu öne süren bir esnaf, boykot çağrısına tepki gösterip üye kartını kırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, 2 Nisan’da boykot çağrısı yapmıştı.

CHP’nin desteklediği bu boykot çağrısı, esnaf arasında beklenen yankıyı uyandırmadı. Kendini CHP üyesi olarak tanıtan Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, partisinden istifa ettiğini belirterek CHP üye kartını kırdı.

"KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ BOYKOT EDİYORUZ"

Yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirten Esnaf Hamza Doğan, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok" dedi.

"BİZİM MİLLET BOYKOTA UYMAZ"

CHP'nin yaptığı çağrının yanlış olduğunu belirten Doğan, "CHP'ye üyeliğimi de sildirdim. Kartta cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti. Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz" ifadelerini kullandı.