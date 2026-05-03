İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, CHP’li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı’nın görev yapan bazı CHP’li meclis üyelerine yönelik “tehdit”, “darp”, “silahla yaralamaya teşebbüs” ve “azmettirme” suçlamalarıyla şüpheli olduğu ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ CHP'li Konak Belediyesi'nde akılalmaz skandal! imar rantına karşı çıkanlara saldırı planı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı'nın bazı CHP'li meclis üyelerine yönelik 'tehdit', 'darp', 'silahla yaralamaya teşebbüs' ve 'azmettirme' suçlamalarıyla şüpheli olduğu ortaya çıktı. Konak Belediyesi meclis üyeleri Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin dövülmesine, Alaaddin Kurt'un ise silahla vurulmasına dair planlar yapıldığı iddiaları soruşturma evrakına yansıdı. Sosyal medya üzerinden tehditler yapıldığı ve savcılığa sunulan ses kayıtlarının çözümlendiği belirtildi. CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in, Yusuf Aydoğdu'dan üç CHP'li meclis üyesini hedef almasını istediği ve bu talepleri reddetmesi üzerine kendisine 10 milyon TL ve iş vaadinde bulunulduğu iddia edildi. Bu olayların arkasında, Konak Tepecik'te özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılmasıyla ilgili rant beklentileri olduğu öne sürüldü. Melda Erbaykent ile Yusuf Aydoğdu arasındaki görüşme kayıtlarında, imar planına karşı çıkan bazı kişilere yönelik yıldırma ve baskı uygulandığına dair ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Soruşturmaya göre Konak Belediyesi meclis üyeleri Cem Eren ve Cemal Küpeli’nin dövülmesine, yine belediye meclis üyesi Alaaddin Kurt’un ise silahla vurulmasına dair planlar yapıldığı iddiaları soruşturma evrakına yansıdı. Üstelik bu planların sosyal medya üzerinden tehditlerle desteklendiği ve savcılık makamına sunulan belediye meclis üyesi–tetikçi ses kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlendiği öğrenildi.

“10 MİLYON TL VERELİM, İŞİ HALLET!” İDDİASI

Müşteki Cem Eren’in şikâyetine göre, “zaza.yusuf7” adlı sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü. Dosyaya giren ses kayıtlarında ise söz konusu isimlere zarar verilmesine yönelik konuşmaların yer aldığı iddia edildi. Şüpheli Yusuf Aydoğdu, bu kayıtların kendisine ait olduğunu ve bizzat kendisi tarafından alındığını kabul etti.

Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da Aydoğdu’nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP’li meclis üyesi Melda Erbaykent’in kendisinden üç CHP’li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti. İddiaya göre Aydoğdu’dan Cem Eren ve Cemal Küpeli’nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt’un silahla vurulması ve Cemal Küpeli’nin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesi talep edildi.

Aydoğdu, bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Ayrıca Aralık 2025’te borç olarak istediği 500 bin TL’nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını, ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN EŞİ BU ARSANIN SATILMASINI İSTİYORMUŞ” İDDİASI

Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise Yusuf Aydoğdu’nun sosyal medya paylaşımına yansıdı. Aydoğdu, paylaşımında CHP’li Belediye Meclis üyesi Melda Erbaykent’in kendisine, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş” dediğini öne sürdü. Aydoğdu aynı paylaşımda kendisine 10 milyon TL teklif edildiğini, Alaaddin Kurt’un vurulmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli’nin de dövülmesinin istendiğini iddia etti.

Aydoğdu’nun ifadesine göre tüm sürecin arkasında belediye içindeki imar kavgasının bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Konak Tepecik’te özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması, nev değişikliği ve kat artışıyla yüksek rant getirecek bir sürece dönüştü. Buna “kamu yararı” gerekçesiyle karşı çıkan CHP’li meclis üyelerinin hedef haline getirildiği iddia edildi.

Aydoğdu’nun ifadesinde geçen “Melda bana ‘Başkan senden medet umuyor’ dedi” sözleri ise soruşturmanın kritik noktalarından biri olarak yer aldı. Bu ifade, talimatların doğrudan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendirdiği iddiasına konu oldu.

"MUHTARIN BACISINI DA HALLETTİM"

Savcılığa sunulan Belediye Meclis Üyesi Melda Erbaykent ile Yusuf Aydoğdu arasındaki görüşme kayıtları da dosyanın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtlarında, belediyenin imar planına karşı çıkan bazı kişilere yönelik yıldırma ve baskı uygulandığına dair ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

Kayıtlarda şu ifadelerin geçtiği iddia edildi:

“Bak başkanın yanına gittik… iki üç gün sonra halledeceğim dedim, hallettim. Muhtarı da hallettim… muhtarın bacısını da hallettim… Alaaddin’i de iki günde hallettim…”

İMAR RANTI GERİLİMİNİN PERDE ARKASI

Olayın en dikkat çekici yönlerinden birinin CHP’li parti yöneticileri arasında yaşandığı iddia edilen imar ve ruhsat anlaşmazlığı olduğu öne sürüldü. Özel bir hastaneye komşu 11 dönümlük arsanın imar süreci üzerinden yüksek rant elde edileceği değerlendirmeleri yapılırken, buna karşı çıkan CHP’li meclis üyelerinin hedef alındığı iddia edildi.

Sürecin baskı ve yıldırma boyutuna taşındığı, bazı meclis üyelerinin kritik toplantılara katılımının engellenmek istendiği de soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında yer aldı.