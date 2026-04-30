Tepkilerin ardından CHP'den Arif Kocabıyık kararı: "Üyelik işlemleri durduruldu"

Gelen tepkilerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozet taktığı Arif Kocabıyık'ın parti üyelik süreci, geçmişteki sosyal medya paylaşımları ve tutumları nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 22:37

, rozeti Genel Başkan tarafından takılan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul ettiği, partiye katılma istediği iletilen Kocabıyık'a da rozet takılmasının rica edildiği belirtildi.

ROZET TAKMA SÜRECİ VE YOĞUNLUK İDDİASI

Özel'in de kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşa olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."

"ATM MEMURU" İDDİALARI VE İYİ PARTİ GEÇMİŞİ

Arif Kocabıyık'ın adı daha önce CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde "ATM memuru" olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Kocabıyık, belediyede çalıştığını doğrulamış ancak pandemi dönemindeki esnek çalışma modelini iddiasıyla "Başkanım bana bir iş verdi. O dönemde pandemi patladı. Esnek çalışma modeline geçtik. Esnek çalışıyordum yani. Onu rahatlatmak için istifa ettim" şeklinde bir itirafta bulunmuştu. Ayrıca Kocabıyık'ın, son genel seçimlerde 'den Antalya milletvekili aday adayı olduğu da biliniyor.

