Ciğerimiz yanıyor onlar oynuyor! Yangına rağmen eğlenmeye devam ettiler

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte, yurt genelinde de yangınlar artmaya başladı. İzmir'in farklı noktalarında alevlerle mücadele sürüyor. Ekipler canla başla alevlerle mücadele ederken, turizm beldesi Çeşme Alaçatı'daki gece kulüplerinde eğlencenin devam ettiği görüntüler büyük tepki topladı

Yurdun birçok bölgesinde orman ve ağaçlık alanda, yangınla mücadele sürüyor. Bu süreçte ciddi boyutlara ulaşan yangınlardan biri de İzmir'de yaşanıyor.

Çeşme, Buca, Ödemiş ve Gaziemir ilçelerinde rüzgarın şiddetiyle alevler büyüdü.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli ile çevre illerden gelen destek ekipler müdahaleleri sürüyor..

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, bir yandan da otoyola sıçrayan alevler ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Ancak İzmir'deki büyük yangını, bazıları hiç umursamadı..

Gözde turizm beldesi olan Çeşme Alaçatı'da çekilen görüntüler, bunu ortaya koyan cinsten.

Ünlü gece kulüplerinde eğlence tam gaz devam ederken çekilen fotoğraflarda, arka planda yangının da çıkması dikkat çekti.