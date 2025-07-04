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 | Merve Yaz

Ciğerimiz yanıyor onlar oynuyor! Yangına rağmen eğlenmeye devam ettiler

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte, yurt genelinde de yangınlar artmaya başladı. İzmir'in farklı noktalarında alevlerle mücadele sürüyor. Ekipler canla başla alevlerle mücadele ederken, turizm beldesi Çeşme Alaçatı'daki gece kulüplerinde eğlencenin devam ettiği görüntüler büyük tepki topladı

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Ciğerimiz yanıyor onlar oynuyor! Yangına rağmen eğlenmeye devam ettiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 11:04

Yurdun birçok bölgesinde orman ve ağaçlık alanda, yangınla mücadele sürüyor. Bu süreçte ciddi boyutlara ulaşan yangınlardan biri de İzmir'de yaşanıyor.

, Buca, Ödemiş ve Gaziemir ilçelerinde rüzgarın şiddetiyle alevler büyüdü.

Ciğerimiz yanıyor onlar oynuyor! Yangına rağmen eğlenmeye devam ettiler

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli ile çevre illerden gelen destek ekipler müdahaleleri sürüyor..

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, bir yandan da otoyola sıçrayan alevler ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Ciğerimiz yanıyor onlar oynuyor! Yangına rağmen eğlenmeye devam ettiler

Ancak İzmir'deki büyük yangını, bazıları hiç umursamadı..

Gözde beldesi olan Çeşme 'da çekilen görüntüler, bunu ortaya koyan cinsten.

Ciğerimiz yanıyor onlar oynuyor! Yangına rağmen eğlenmeye devam ettiler

Ünlü gece kulüplerinde eğlence tam gaz devam ederken çekilen fotoğraflarda, arka planda yangının da çıkması dikkat çekti.

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ETİKETLER
#orman yangını
#turizm
#çeşme
#alaçatı
#eğlence mekanı
#İzmir Yangını
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