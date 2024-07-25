Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı! Kimsenin anlam veremediği kavga kamerada

25 Temmuz 2024 09:01 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:12

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Kuşadası ilçesi Güvercinada Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgayı görenler hemen ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın sebebini anlayamadı. Kavgada tarafları ayırmak isteyen polis ekipleri zaman zaman zor kullanmak zorunda kalsa da, etrafındaki polislere aldırış etmeyen taraflar ise birbirlerine saldırmaya devam etti.

KAVGA YOLA TAŞTI, EKİPLER ZOR AYIRDI

Bir anda büyüyen kalabalık sebebiyle kavga yola kadar taşarken, trafikte aksamalar meydana geldi, yol kenarında park halinde bulunan araçlar da kavgadan nasibini aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Olay anında çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kalabalık grubun birbirine saldırması ve polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.