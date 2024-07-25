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Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı! Kimsenin anlam veremediği kavga kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 09:01 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:12
Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı! Kimsenin anlam veremediği kavga kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokak ortasında kavgaya tutuşan iki gruba polis müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen çılgına dönen tarafların birbirlerine saldırı anı kameraya yansıdı.

Kuşadası ilçesi Güvercinada Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgayı görenler hemen ekiplere bildirdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın sebebini anlayamadı. Kavgada tarafları ayırmak isteyen polis ekipleri zaman zaman zor kullanmak zorunda kalsa da, etrafındaki polislere aldırış etmeyen taraflar ise birbirlerine saldırmaya devam etti.

Çılgına dönen grubu polis bile ayıramadı! Kimsenin anlam veremediği kavga kamerada - 1. Resim

KAVGA YOLA TAŞTI, EKİPLER ZOR AYIRDI

Bir anda büyüyen kalabalık sebebiyle kavga yola kadar taşarken, trafikte aksamalar meydana geldi, yol kenarında park halinde bulunan araçlar da kavgadan nasibini aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kalabalık grubun birbirine saldırması ve polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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