Cinayetin arkasından çete hesaplaşması çıktı! 16 yaşındaki çocuğa öldürtmüşler
Adana'da bir kebapçıya yapılan silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan Şehmus Yılmaz hayatını kaybetmişti. Katil zanlısının 16 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenilirken Mersin'de depoda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şehmus Yılmaz'ı kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü polis tarafından tespit edildi.
Adana'da 10 Aralık'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda; kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 32 yaşındaki Şehmus Yılmaz hayatını kaybetti.
KATİL 16 YAŞINDA BİR ÇOCUK...
Cinayetin ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye inceledi. Yapılan incelemeler ekipler, şüphelinin 16 yaşındaki E.M. olduğunu belirledi.
CİNAYET NEDENİ ÇETE HESAPLAŞMASI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheli E.M.'nin Mersin'de bir depoda saklandığını tespit etti. Mersin'de operasyon yapan cinayet polisleri şüpheliyi yakaladı. Şehmus Yılmaz'ın kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü polis tarafından tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.