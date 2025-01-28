Cinayetin arkasından çete hesaplaşması çıktı! 16 yaşındaki çocuğa öldürtmüşler

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Ocak 2025 09:59 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:00

Adana'da bir kebapçıya yapılan silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan Şehmus Yılmaz hayatını kaybetmişti. Katil zanlısının 16 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenilirken Mersin'de depoda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şehmus Yılmaz'ı kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü polis tarafından tespit edildi.