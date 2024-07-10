Cinli köy kabusu! Ankara'nın yanı başında ama kimse korkudan adım bile atamıyor

10 Temmuz 2024 17:09 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:11

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı terk edilmiş Kayı köyü, çeşitli nedenlerde dolayı köy halkı tarafından terk edildi. Sessizliğin hakim olduğu köyün 'cinli' olduğu iddia edilse de ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

"5 HANELİK BİR KABİLEYMİŞ"

Köyde cinlerin yaşadığı iddialarının asılsız olduğunu aktaran emekli öğretmen Hidayet Uluşan, “Bu köy Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e giderken bırakıp geçtiği 5 hanelik bir kabileymiş. Köyün yakınından geçen dereye lağım suları aktığı için köyde koku yaptı. Bir de kayma tehlikesi nedeniyle köy farklı bir yere taşındı. Köyün alanı dar ve kısıtlı olduğu için yeni nesil için ev yapma imkanı bulamadık” ifadelerini kullandı.

"KÖYÜMÜZDE CİN FALAN YOK!"

Köylülerin farklı bir noktaya taşınmasının sebebinin köy alanının dar olması olduğunu belirten Ahmet Demirtaş, “Burada cin falan yok. Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti. Burada bir tek Hasan Dede Türbesi var. Köy genişleyemediği için taşındı. İnsanlar çocuklarını evlendirdi, yer olmadığı için ev yaptıramadı. Burada yetiştirme yurdu vardı, köyün büyük çoğunluğu orada çalışırdı. Yurt başka bir yere taşınınca çoğu köylü de merkeze taşındı. Kayı köyüne bilinmedik insanlar giriyor. Uyuşturucu madde kullananlar gelmeye başladı. Onun için de köydeki evlerin duvarlarına cin var diye yazı yazmışlar. Bunlar asılsız, bizim köyümüzde cin falan yok. Köyümüz Kayı Boyu'ndan gelen bir köydür” dedi.