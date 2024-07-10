Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan manidar sözler

10 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:31

Ayça Ayşin Turan yeni rolü için imajını yeniledi! Doğal saçlarına veda etti

Ayça Ayşin Turan yeni rolü için imajını yeniledi! Doğal saçlarına veda etti

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenen Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik 3 yılın ardından boşandı. Oğulları bulunan çiftten Gamze Özçelik haziran ayında oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Sosyal medya hesabını aktif kullanmayan Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekti.

UĞUR PEKTAŞ'TAN MANİDAR GÖNDERME

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Uğur Pektaş, bu kez sosyal medyada paylaştığı söz ile gündeme geldi. Kardeşiyle fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş, "Etrafımızdaki insanları değiştiremeyiz fakat Etrafımızdaki insanları değiştirebiliriz..." notunu ekledi.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Uğur Pektaş, yaklaşık 1 yıl sonra yeni paylaşım yaptı. Gamze Özçelik'in evliliğinin ardından Uğur Pektaş'ın ne paylaşacağı merak konusu oldu. Uğur Pektaş, kız kardeşi ve arkadaşlarıyla yer aldığı kareleri 'HAY' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.