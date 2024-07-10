Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan manidar sözler

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan manidar sözler

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:31
Gamze Özçelik&#039;in eski eşi Uğur Pektaş&#039;tan manidar sözler

Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser’i Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Maneviyata yönelen Uğur Pektaş’ın sözleri birilerine gönderme olarak yorumlandı.

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenen Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik 3 yılın ardından boşandı. Oğulları bulunan çiftten Gamze Özçelik haziran ayında oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Sosyal medya hesabını aktif kullanmayan Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekti.

UĞUR PEKTAŞ'TAN MANİDAR GÖNDERME 

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Uğur Pektaş, bu kez sosyal medyada paylaştığı söz ile gündeme geldi. Kardeşiyle fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş, "Etrafımızdaki insanları değiştiremeyiz fakat Etrafımızdaki insanları değiştirebiliriz..." notunu ekledi.

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan manidar sözler - 1. Resim

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan manidar sözler - 1. Resim

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan manidar sözler - 2. Resim

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM GELMİŞTİ 

Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Uğur Pektaş, yaklaşık 1 yıl sonra yeni paylaşım yaptı. Gamze Özçelik'in evliliğinin ardından Uğur Pektaş'ın ne paylaşacağı merak konusu oldu. Uğur Pektaş, kız kardeşi ve arkadaşlarıyla yer aldığı kareleri 'HAY' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan manidar sözler - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...