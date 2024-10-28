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Cizre'de polise EYP'li saldırı! 3 kişi cezaevine gönderildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 16:30 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:38

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 kişi, polis ekiplerine el yapımı patlayıcı (EYP) ve yanıcı madde attı. Gözaltına alınan saldırganlar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şırnak​’ın Cizre​ ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; 3 kişi, polislere el yapımı patlayıcı​ ve yanıcı madde atmıştı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp gözaltına almıştı.

Cizre'de polise EYP'li saldırı! 3 kişi cezaevine gönderildi - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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