Cizre'de polise EYP'li saldırı! 3 kişi cezaevine gönderildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 16:30 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:38
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 kişi, polis ekiplerine el yapımı patlayıcı (EYP) ve yanıcı madde attı. Gözaltına alınan saldırganlar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; 3 kişi, polislere el yapımı patlayıcı ve yanıcı madde atmıştı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp gözaltına almıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı