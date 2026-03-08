Menü Kapat
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

CNN’in bölücü haritasına Ankara’dan cevap: "Birliğimizi hedef alan tasvirler gerçekliği çarpıtmaktadır"

Amerikan haber kanalı CNN International, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini komşu ülkelerle birleştirerek "Kürtlerin yaşadığı alanlar" adı altında bölen bir harita yayınladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, söz konusu haritayı "yanıltıcı, indirgemeci ve art niyetli" olarak tanımlayarak skandala sert tepki gösterdi.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 10:28

Geçmişte Suriye iç savaşı sırasında da benzer "parçalama" senaryolarını ekranlarına taşıyan , yine 'nin sınırlarını hedef aldı. Yayınlanan haritada, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bir kısmının farklı bir siyasi oluşum gibi gösterilmesi, kamuoyunda "terör örgütüne açık destek itirafı" olarak yorumlandı.

"86 MİLYON AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR"

Ankara, skandal yayının ardından en üst perdeden cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan “Kürtlerin yaşadığı alanları” gösteren haritanın, bölgeye ilişkin “yanıltıcı” ve “indirgemeci” bir tasvir sunduğu bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerin, herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesinin de kabul edilemez olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan, basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır.”

