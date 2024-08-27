Çobanlar yüksek maaş istiyor, mal sahibi çaresiz! Kriz git gide büyüyor

27 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:44

Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık şehirlerden biri olan Hatay'da çobanlar 40 derecenin altında zorlu mesailerine devam ediyor. Hava sıcaklıklarının zirve yaptığı bölgede dışarıda bile durmak oldukça güçken çobanlar da oldukça zor koşullarda hayvan otlatıyor. Koşulların zorladığı çobanlar da mal sahiplerinden yüksek maaş talep etmeye başladı.

Küçükbaş hayvancılık yapan Şevket Taşkıran, 40 bin TL'ye bile çoban bulamadığını dile getirdi.

Taşkıran, yüksek maaş talebinden dolayı çoban bulamadığını belirterek o yüzden hayvanları kendi otlatmak zorunda kaldığını söyledi.

HAYVAN OTLATMAYA MAL SAHİBİ GİDİYOR

Sıcak havada zorlandığını dile getiren Şevket Taşkıran, yüksek maaş talebinden dolayı çoban bulmakta zorlandıklarını belirterek “Hayvan otlatıyoruz, havalar sıcak. Sıcak hava çok bunaltıyor. Hayvanları saat 5'ten aşağıya çıkartmıyoruz. Yem vermek istiyoruz ama yemde çok pahalı. Sıcaklık çok zor, keçilerin sütünü çekiyor. Ağaçların ve duvarların dibinde sıcaktan kaçıyorum. Kafama şalımı bağlamasam yürüyemiyorum. Bu meslek çekilecek bir meslek değil. Çoban bulamıyorum.

Çoban bana diyor ki; 'Abi bana 30 - 40 bin TL verirsen gelirim' diyor. O parayı nasıl vereceksin. Sen mi geçineceksin yoksa çobana mı vereceksin. Benim yanıma çoban gelirse ortalama 15-20 bin TL veririm. Çobanlığa gelen yok. Yine gelmiyor. Çobanlık zor bir meslek değil, çocuk işidir. 15 yaşındaki çocuk çobanlığı yapar. 20 bin TL'ye çobanlığa değil, güneşe bile çıkmam diyorlar. Kabul etmiyorlar. Ben bu parayı çarşının içinde kazanırım diyor. Konteynerde yatarım bundan daha iyi diyor. Arkamızda 110 keçimiz var. Ben mal sahibim ve çoban olmadığı için ben gidiyorum” dedi.

Hava sıcaklarından dert yanan Cemil Akman, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılık çok zorluyor. Havalar çok sıcak. Burada sıcaklıklar her zaman 40 derecenin üstünde oluyor. Bu yıl daha çok sıcak oluyor. Özellikle depremden sonra daha sıcak oldu” ifadelerini kullandı.