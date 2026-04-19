Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çocuğunuzun işlediği suçtan ceza alır mısınız? Ünlü avukat herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

Avukat Zeynep Karakuş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleşen saldırıların ardından çocukların işlediği suçlarda ailelerin hukuki sorumluluğunu değerlendirdi. Mevcut kanunlarda ebeveynlerin doğrudan cezai sorumluluğu bulunmadığını belirten Karakuş, aileye yaptırım uygulanabilmesi için gereken şartları açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 14:11

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından ebeveynlerin cezai sorumluluğu hukukçuların gündemine yerleşti. Uzmanlar, ailelerin ihmali ile suç arasında somut bir bağ kanıtlanması halinde ebeveynler için de yasal yaptırımların doğabileceğini belirtiyor.

Çocuğunuzun işlediği suçtan ceza alır mısınız? Ünlü avukat herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

HABERİN ÖZETİ

Çocuğunuzun işlediği suçtan ceza alır mısınız? Ünlü avukat herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından, uzmanlar çocukların işlediği suçlarda ailelerin ihmali durumunda cezai sorumluluklarının doğabileceğini tartışıyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından ebeveynlerin cezai sorumluluğu hukukçuların gündemine yerleşti.
Uzmanlar, ailelerin ihmali ile suç arasında somut bir bağ kanıtlanması halinde ebeveynler için yasal yaptırımların doğabileceğini belirtiyor.
Avukat Zeynep Karakuş, çocuğun suça yöneldiğinin bilinmesine rağmen buna göz yumulması ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ebeveynlerin sorumluluğunun doğabileceğini ifade etti.
Mevcut sistemde çocukların suça sürüklenmesinde ebeveynlerin sorumluluğunun az olduğu, ancak yeni bir düzenlemeyle suçun azaltılmasına katkı sağlanabileceği belirtildi.
Ceza hukukunun temel ilkelerinden 'ceza sorumluluğunun şahsiliği' gereği, çocuk tarafından işlenen bir suçtan dolayı anne ve babanın doğrudan sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı vurgulandı.
Ebeveynlerin bakım, gözetim ve eğitim yükümlülüklerini ihmal etmeleri halinde çocukların suça sürüklenebileceği ve bu durumda cezai sorumluluklarının doğması gerektiği yönünde görüşler bulunuyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de çocukların suça sürüklenmesinde ailelerin rolüne dikkat çekerek ailelerin sorumluluğunun da tartışılması gerektiğini vurgulamıştır.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda öğrenciler tarafından düzenlenen saldırıların ardından değerlendirmelerde bulunan Avukat Zeynep Karakuş; çocuğun suça yöneldiğinin bilinmesine rağmen buna göz yumulması, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ebeveynlerin sorumluluğunun doğabileceğini aktardı.

Çocuğunuzun işlediği suçtan ceza alır mısınız? Ünlü avukat herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

"MEVCUT SİSTEMDE EBEVEYNLERİN SORUMLULUĞU AZ"

Mevcut sistemde çocukların suça sürüklenmesinde ebeveynlerin sorumluluğunun azaldığını ifade eden Karakuş, yeni bir düzenleme ile suçun azaltılmasına katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Avukat Zeynep Karakuş; "Çocukların işlediği suçlar bakımından sisteminde çeşitli düzenlemeler bulunmakla birlikte çocuklar için ceza sorumluluğu azaltılırken, anne ve babalara daha çok özel hukuk kapsamında yükümlülükler yüklenmektedir. Ancak mevcut sistemde, ebeveynlerin çocukların suça sürüklenmesindeki ihmal veya yetersizliklerinden dolayı doğrudan ceza sorumluluğu bulunmamakta" ifadelerini kullandı.

"Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan 'ceza sorumluluğunun şahsiliği' gereği, herkesin yalnızca kendi fiilinden sorumlu tutulduğuna" dikkati çeken Karakuş. bu nedenle çocuk tarafından işlenen bir suçtan dolayı anne ve babanın doğrudan sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Çocuğunuzun işlediği suçtan ceza alır mısınız? Ünlü avukat herkesin merak ettiği soruyu cevapladı

"Bununla birlikte ebeveynlerin bakım, gözetim ve eğitim yükümlülüklerini ihmal etmeleri halinde çocukların suça sürüklenebileceği de bir gerçektir" diyen avukat Karakuş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu noktada bazı görüşler ebeveynlerin özellikle bakım, gözetim ve denetim yükümlülüklerini açık şekilde ihmal etmeleri halinde cezai sorumluluklarının doğması gerektiğini savunmaktadır. Örneğin çocuğun suça yöneldiğinin bilinmesine rağmen buna göz yumulması, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ebeveynlerin sorumluluğu doğabileceği ifade ediliyor."

"Ancak böyle bir düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için, ebeveynin ihmali ile çocuğun işlediği suç arasında açık, somut ve güçlü bir neden-sonuç ilişkisinin, yani illiyet bağının kurulması gerekiyor. Başka bir ifadeyle; sadece çocuğun suç işlemiş olması yeterli olmayıp, bu sonucun doğrudan ebeveynin ihmaliyle bağlantılı olması gerekir. Aksi halde, sorumluluğun sınırları belirsiz hale gelir; ve ilkenin ihlali durumu doğar. Nitekim Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı açıklamalarda, çocukların suça sürüklenmesinde ailelerin rolüne dikkat çekmiş ve ailelerin sorumluluğunun da tartışılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yönde yapılacak yeni bir düzenleme faydalı olacaktır."

