SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Çocuklar dijital tehlikelere karşı korumaya alınıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Çocukların dijital dünyada karşılaştıkları tehlikelere yönelik önlemlerin planlanması ilkesiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

Çocuklar dijital tehlikelere karşı korumaya alınıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 00:46

Resmi Gazete'nin 3 Şubat tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile ‘Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)’ yayımlandı.

Çocuklar dijital tehlikelere karşı korumaya alınıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından dijital dünyada çocukların risklerden korunması, güvenliklerinin sağlanması amacıyla hazırlanan eylem planı yürürlüğe girdi. Genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada geleceğin teminatı çocukların çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmeleri, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmaların önem arz ettiği belirtildi. Bu çerçevede, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almak, koruyucu ve destekleyici politika ve uygulamaları güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ‘Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)’ hazırlandığı ifade edildi. Dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili bir biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere hazırlanan söz konusu Eylem Planı, Bakanlığın resmi internet adresinde ‘www.aile.gov.tr’ yayımlanacağı eklendi.

DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİNDEN KORUNACAK


Genelgeye göre, ‘Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek’ ilkesini esas alan mezkur Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri, Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda, sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktarılacak. Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporu ise Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak.
Genelgede, tüm kurum ve kuruluşların Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.

