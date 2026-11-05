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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 22:03

Çocuklar için risk taşıyor: Bakanlık toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı düşme ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen mama sandalyesinin piyasaya arzını yasakladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Çocuklar için risk taşıyor: Bakanlık toplatma kararı aldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 22:03

, çocuklar için ve riski nedeniyle tehlikeli bulunan mama sandalyasiyle ilgili alınan kararı açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Çocuklar için risk taşıyor: Bakanlık toplatma kararı aldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı, çocuklar için düşme ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen bir mama sandalyesinin piyasaya arzını yasaklayarak toplatma kararı aldı.
Yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilen bir mama sandalyesi hakkında karar alındı.
Ürünün güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartlarda belirtilen değerlerin altında olduğu belirlendi.
Bu durumun çocukların sandalyeden düşerek yaralanma riskini artırdığı saptandı.
Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Çocuklar için risk taşıyor: Bakanlık toplatma kararı aldı


Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuklar için üretilen bir mama sandalyesinin ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartlarda belirtilen değerlerin altında olduğu ve bu durumun çocukların sandalyeden düşerek yaralanma riskini artırdığı belirlenmiştir. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alınmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Ticaret Bakanlığı
#Düşme
#mama sandalyesi
#yaralanma
#Güvenlik Standartları
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