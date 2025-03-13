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 | Banu İriç

Çöl tozu İstanbul'u etkisi altına aldı! İşte nefes almanın en zor olduğu ilçeler

İstanbul, çöl tozlarıyla birleşen kirli hava dalgasının etkisine girdi! Bir ilçesinde ölçülen rekor seviyedeki kirlilik, uzmanları harekete geçirirken, şehirde nefes almak güçleşti. Kuzey Afrika’dan taşınacak çöl tozlarıyla birlikte, önümüzdeki günlerde hava kalitesinin daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı. İşte İstanbul'un havası en kötü ilçeleri...

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Çöl tozu İstanbul'u etkisi altına aldı! İşte nefes almanın en zor olduğu ilçeler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 22:26

İstanbul’da hava kirliliği değerleri anlık olarak ölçülmeye devam ederken, bugün akşam saatleri itibarıyla en yüksek kirlilik Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy’de kaydedildi. Özellikle şehir merkezi ve yoğun trafik alanlarında hava kalitesinin "sağlıksız" seviyelere ulaştığı bildiriliyor.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çözüm bulunması gereken en önemli çevre sorunlarından biri olan hava kirliliği, 11 Mart'tan itibaren İstanbul’u etkisi altına alması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozları nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, önümüzdeki bir hafta boyunca hava kalitesinde ciddi bozulmalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

ÇÖL TOZLARI GELİYOR, RİSK BÜYÜYOR

Meteorolojik tahminlere göre çöl tozu taşınımı, İstanbul’da özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler, çocuklar, yaşlılar ve hamileler için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Astım, KOAH gibi kronik hastalıkları olan bireylerin, bu süreçte dışarıda uzun süre vakit geçirmekten kaçınmaları, maske kullanmaları ve pencereleri kapalı tutmaları öneriliyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİ NEREDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?

İstanbul’daki hava kalitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki Hava Kalitesi İzleme Merkezi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Kent genelinde kurulan bölgesel izleme istasyonları sayesinde, her ilçenin ayrı ayrı hava kalitesi raporlanıyor.

HAVA KALİTESİ DERECELERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hava kalitesi ölçümlerinde kullanılan indeks değerleri, insan sağlığı üzerindeki etkilerine göre sınıflandırılıyor:

0 - 50: İyi (Herhangi bir risk bulunmaz)
51 - 100: Orta (Duyarlı kişiler için riskli seviye )
101 - 150: Hassas (Özellikle hassas gruplar için riskli)
151 - 200: Sağlıksız (Genel toplum için olumsuz etkiler başlayabilir)
201 - 300: Kötü (Ciddi sağlık riskleri)
301 - 500: Tehlikeli (Acil önlem alınması gerekir)

NE YAPMALI?

Uzmanlar, hava kirliliğinin "hassas" seviyenin üzerine çıktığı günlerde vatandaşların dikkatli olmalarını öneriyor:

Mecbur kalmadıkça uzun süre dışarıda bulunmayın.
Pencere ve kapıları kapalı tutarak ev içi hava kalitesini koruyun.
Evde hava temizleyici cihazlar kullanın.
Maske takarak partikül madde solumaktan korunmaya çalışın.
Kronik rahatsızlığı olanlar, belirtiler artarsa sağlık kuruluşlarına başvurmalı.

İŞTE İSTANBUL'DA HAVA KALİTESİ

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00'de Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:

"Kumköy-9 (İyi), Sultangazi 1-16 (İyi), Sarıyer-33 (İyi), Arnavutköy-37 (İyi), Çatladıkapı-45 (İyi), Silivri MTHM-48 (İyi), Maslak-49 (İyi), Alibeyköy-54 (Orta), Beylikdüzü-54 (Orta), Kağıthane-55 (Orta), Esenyurt MTHM-55 (Orta), Avcılar- 55 (Orta), Yenibosna-55 (Orta), Şirinevler MTHM-55 (Orta), Bağcılar-55 (Orta), Başakşehir- MTHM 55 (Orta), Sultangazi MTHM-55 (Orta), Sultangazi 3-55 (Orta), Esenler-55 (Orta), Mecidiyeköy MTHM- 55 (Orta), Beşiktaş-55 (Orta), Aksaray-56 (Orta)."

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle:

"Ümraniye-32 (İyi), Selimiye 40 (İyi), Sancaktepe-41 (İyi), Ümraniye MTHM-43 (İyi), Şile MTHM-43 (İyi), Büyükada- 45 (İyi), Sultanbeyli MTHM-51 (Orta), Üsküdar-52 (Orta), Kandilli-55 (Orta), Kandilli MTHM-55 (Orta), Üsküdar MTHM-55 (Orta), Kartal-55 (Orta), Kadıköy-56 (Orta), Tuzla-69 (Orta), Göztepe D-100-134 (Hassas)"

İBB HAVA KALİTESİ İZLEME MERKEZİ VERİLERİ

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre ise kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şöyle:

"Kumköy (Arka plan)-12 (İyi), Silivri (Kentsel)-14 (İyi), Sultangazi 1 (Taş Ocakları)-14 (İyi), Beylikdüzü (Kentsel)-23 (İyi), Sarıyer (Kentsel)-32 (İyi), Arnavutköy (Kırsal)-34 (İyi), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-34 (İyi), Çatladıkapı (Trafik)-38 (İyi), Avcılar (Şehir arka plan)-45 (İyi), Yenibosna (Kentsel)-46 (İyi), Alibeyköy (Kentsel)-46 (İyi), Sultangazi 3 (Taş Ocakları)- 49 (İyi), Maslak (Şehir arka plan)-42 (İyi), Esenyurt (Kentsel)-59 (Orta), Başakşehir (Sanayi kentsel)-60 (Orta), Bağcılar (Kentsel)-61 (Orta), Şirinevler (Trafik)-54 (Orta), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-57 (Orta), Esenler (Kentsel)-58 (Orta), Aksaray (Trafik)-71 (Orta), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-58 (Orta), Mecidiyeköy (Trafik)-60 (Orta), Beşiktaş (Trafik)-59 (Orta), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-45 (İyi), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-44 (İyi), Selimiye (Trafik)-33 (İyi), Ümraniye 2 (Trafik)-36 (İyi), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-33 (İyi), Sancaktepe (Kentsel)-34 (İyi), Sultanbeyli (Kentsel)-44 (İyi), Kartal (Kentsel)-49 (İyi), Büyükada (Arka plan)-37 (İyi), Şile (Arka plan)-47 (İyi), Tuzla (Kentsel)-84 (Orta), Kandilli 2 (Deniz trafik)-51 (Orta), Üsküdar 2 (Trafik)-51 (Orta), Kadıköy (Kentsel)-62 (Orta), D-100 (Trafik)-141 (Hassas)."

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