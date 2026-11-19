Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Küresel İklim Eylemi Gündemi Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye'nin önerisiyle 16 Kasım'da yayımlanan ilk genel sonuç kararı taslağına giren elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefi ve bu doğrultuda hazırlanan uygulama paketi ele alındı.

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HABERİN ÖZETİ COP31 Zirvesi 11. gününde! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Küresel İklim Eylemi Gündemi Kapanış Toplantısı'nda Türkiye'nin önerisiyle elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefi ve uygulama paketi ele alındı. Toplantı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi, Türkiye'nin önerisiyle ilk genel sonuç kararı taslağına giren hedef oldu. Bu hedef, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasını amaçlıyor. Hedef doğrultusunda hazırlanan uygulama paketi de toplantıda ele alındı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış toplantısında konuştu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küresel İklim Eylemi Gündemi Kapanış Toplantısı'nda konuştu.

"HENÜZ TASLAK, SON ŞEKLİNİ ALMADI"

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Antalya Deklarasyonu henüz taslak, son şeklini almadı. Toplumlarımızın dayanıklılığını hep birlikte artıracağız. Bugüne kadar 167 tarafın katkı sunması önemlidir. Bunu iradeyi hep birlikte büyütmeliyiz.

"1,5 DERECE HEDEFİ KORUNMALIDIR"

Çünkü 1,5 derece toprağın ürün vermesi, kıyı şehirlerinin ayakta kalması, su kaynaklarının korunması ve çocuklarımızın daha güvenli bir dünyada büyümesi demektir. Sıcaklıktaki her küçük artış insanlığın omuzundaki yükü artırmaktadır. Bu nedenle 1,5 derece hedefini korumak, aynı zamanda hayatı korumaktır.

"KÜRESEL ELEKTRİK KULLANIMINDA 35X35 ÇAĞRIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Emisyon azaltımını azaltacak, sıcaklık artışını sınırlayacak, toplumlarımızın dayanaklılığını hep birlikte sağlayacağız. Bunun için imkanlarımız var. Küresel elektrik kullanımında 35X35 çağrımızı ortaya koyduk. Şehirlerimizde daha temiz hava gençlerimiz için yeni çalışma alanları anlamına geliyor."