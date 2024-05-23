Çorum ve Amasya'daki depremin ardından Naci Görür'den uyarı: Deprem üretmez ama... 

23 May 2024 19:32 - Güncelleme : 23 May 2024 19:33

Amasya'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Çorum sınırında meydana gelen depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin Amasya'nın Merzifon ilçesinde saat 17.57'de deprem olduğunu duyurdu. Depremin 4,7 büyüklüğünde olduğunu bildiren Kandilli, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu bildirdi.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından Deprem Bilimci Naci Görür'den açıklama geldi. Fayın konumu ve özellikleri hakkında bilgi veren Görür, "KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip" dedi.

Görür’ün değerlendirmesi şu şekilde:

“Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip.”