Son dakika... Çorum ve Amasya arasında korkutan deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
23 May 2024 18:05 - Güncelleme : 23 May 2024 18:28
Çorum ve Amasya yakınlarında deprem paniği yaşandı. Kandilli depremin 4,7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Amasya'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi.
KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ AMASYA OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde saat 17.57'de deprem olduğunu duyurdu. Depremin 4,7 büyüklüğünde olduğunu bildiren Kandilli, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu açıkladı.
AFAD 'ÇORUM' DEDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkez üssünün Çorum'un Mecitözü ilçesi olduğunu belirtti. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklanırken, derinliği 4,4 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com