Son dakika... Çorum ve Amasya arasında korkutan deprem! Kandilli'den açıklama geldi

23 May 2024 18:05 - Güncelleme : 23 May 2024 18:28

Naci Görür deprem için en çok endişelendiği 3 şehri açıkladı: Zamanı geldi, tarih tekerrür edecek

Naci Görür deprem için en çok endişelendiği 3 şehri açıkladı: Zamanı geldi, tarih tekerrür edecek

Amasya'da akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ AMASYA OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde saat 17.57'de deprem olduğunu duyurdu. Depremin 4,7 büyüklüğünde olduğunu bildiren Kandilli, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu açıkladı.

AFAD 'ÇORUM' DEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkez üssünün Çorum'un Mecitözü ilçesi olduğunu belirtti. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklanırken, derinliği 4,4 kilometre olarak kaydedildi.