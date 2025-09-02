Gündemin nabzı Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş ve Cem Küçük'ten önemli açıklamalar

TGRT Haber'de ekrana gelen ve Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda Devlet eski bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Prof. Dr. Ersan Şen, Avukat Cem Kaya ve gazeteciler Barış Yarkadaş ve Cem Küçük gündeme dair önemli yorum ve açıklamalarda bulunuyor.

Programda ele alınacak konular şöyle:

- CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atandı… Gözler CHP’nin olağanüstü toplantısından çıkacak kararda… CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali tüm yönleriyle Taksim Meydanı’nda…

- "Dosyamıza Güveniyoruz" diyen Başsavcı Akın Gürlek İBB soruşturmasıyla ilgili sessizliğini neden şimdi bozdu? Kritik açıklamalarının şifreleri neler?

