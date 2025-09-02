Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
31°
 Merve Yaz

Barış Yarkadaş CHP'nin çöküş sebeplerini tek tek anlattı! 'Yüreğiniz var mı?'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos sürüyor. Partinin İstanbul İl Kongresi, hile karıştırıldığı iddiasıyla iptal edildi. Soruşturma kapsamında da Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Gelişme siyaset gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili TGRT Haber'de değerlendirmede bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, "Sözlerimi hem Özgür Özel hem de CHP MYK dinlesin. Gürsel Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde arkasında bir tane leke var mı? Siz Gürsel Tekin'i ihraç edeceğinize, İBB davasından serbest bırakılan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Ertan Yıldız'ı ihraç etme yüreğiniz, cesaretiniz var mı?" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
02.09.2025
22:28
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
22:31

Türk siyaset gündemindeki gelişmeler hız kesmiyor. İstanbul İl Kongresi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verilmişti.

KONGRE İPTAL EDİLDİ

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

96 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

Barış Yarkadaş CHP'nin çöküş sebeplerini tek tek anlattı! 'Yüreğiniz var mı?'

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Bize henüz tebliğ edilmiş bir durum yok." dedi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili TGRT Haber ekranlarında değerlendirmede bulunan gazeteci Barış Yarkadaş şunları söyledi: "Şimdi bu sözüm de CHP MYK'ya. Beni iyi dinlesinler. Bak kardeşim, bu süreci buraya siz getirdiniz. Bu Aziz İhsan Aktaş'ı, ne idüğü belirsiz adamı, getirdiniz bu partinin göbeğine oturttunuz. Aziz İhsan Aktaş ve arkadaşları diye bir grup oluştu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Bu kongrenin ve kurultayın iptale gitmesinin sebebi Aziz İhsan Aktaş ve onun gibilerle girilen girift ilişkilerdir. Bak, girift ilişkilerdir.

Barış Yarkadaş CHP'nin çöküş sebeplerini tek tek anlattı! 'Yüreğiniz var mı?'

'PAVYONUN ÖNÜNDE PARA ALDIM DİYENLER VAR'

Bak burada İstanbul'un verdiği karar var. Onları yeniden okuyup arkadaşlarımızı üzmek istemiyorum. Para aldım diyen, para verdim diyen, pavyonun önünde para aldım diyenler var. Ankara için diyorum. İstanbul'da işe alınanlar var, ihale alanlar var. Kongreden iki gün önce belediyeden ihale alan delege var. 270'e yakın kurultay ve kongre delegesinin birinci dereceden yakınlarının CHP'li belediyelere alındığını mahkeme SGK kayıtlarıyla tek tek ispat etmiş. Yani daha ne etmeleri lazım mesela? Kriminal bir hale gelmiş kardeşim kongre.

Barış Yarkadaş CHP'nin çöküş sebeplerini tek tek anlattı! 'Yüreğiniz var mı?'

"ARKASINDA TEK LEKE VAR MI?

Şimdi bu sözümü de hem Özgür Özel hem de CHP MYK dinlesin. Gürsel Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde arkasında bir tane leke var mı? Olsaydı AKP didik didik ederdi, insan içine çıkartmazdı. Siz Gürsel Tekin'i ihraç edeceğinize, önce altı kez itirafçı ifadesi veren ve CHP Kadıköy üyesi olan, İBB davasından serbest bırakılan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Ertan Yıldız'ı ihraç etme yüreğiniz, cesaretiniz var mı? 300 sayfa ifade verdi Ertan Yıldız. Bir tanenizin sesi çıkabildi mi Ertan Yıldız'a, "Bunlar yalandır. Sen ahlaksızsın, yalancısın, iftiracısın." diyebildiniz mi Ertan Yıldız'a? Benimle birlikte, benimle birlikte CHP Kadıköy üyesi Ertan Yıldız. Ertan Yıldız'ın ifadelerini ben okudum. Utandım kardeşim. Sen önce git Ertan Yıldız'ı ihraç et yüreğin yetiyorsa.

Evet, CHP Kadıköy üyesi. Eğer son günlerde ihraç etmedilerse CHP Kadıköy üyesi. Beyefendi İstanbul'un başka bir ilçesinde oturuyor, Kadıköy'den üye, Bakırköy'den belediye meclis üyesi. Sen önce bir Ertan Yıldız'ı ihraç et, ondan sonra gel Gürsel Tekin'i ihraç et."

