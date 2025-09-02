Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Son dakika | Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi! Özgür Özel kayyum kararı sonrası açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Başkanlığı yönetiminin düşürülmesiyle Gürsel Tekin'in kayyum görevlendirilmesini kabul etmesine ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Özel parti yönetimi olarak Gürsel Tekin'i ihraç ettiklerini açıkladı.

Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Yönetimi'ne 'in olarak atanması kararını sert biçimde değerlendirdi. Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmayı kabul ettiği için CHP'den edildiğini açıklayan Özel, bu şekilde parti yönetimine gelen herkesin ilişiğini keseceklerini belirtti.

Son dakika | Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi! Özgür Özel kayyum kararı sonrası açıkladı

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLMAYI KABUL EDİNCE İHRAÇ EDİLDİ

Özel katıldığı yayında şunları söyledi:
"İsminden bağımsız olarak atanan kayyum heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Gürsel Tekin partiden istifa ettiğinde ben bunun doğru olmadığını söylemiş birisiyim. Gürsel Tekin'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partili hiç kimse bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanı partiden ilişkisini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne il başkanlığına ne genel merkezine partililerin seçmediği biri giremez."

Son dakika | Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi! Özgür Özel kayyum kararı sonrası açıkladı
"KİM KAYYUM OLMAYI KABUL EDERSE PARTİDEN ATACAĞIZ"

Gürsel Tekin'i partiden attık demek istemiyorum. Kayyum olmayı kabul eden birini partiden attık diyoruz. Kim kabul ederse partiden atacağız.

Son dakika | Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi! Özgür Özel kayyum kararı sonrası açıkladı
