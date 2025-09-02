Lütfü Savaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yorum: Yanlış yapmadıklarını ispat edene kadar görev almasınlar

CHP'de 15 Eylül'de görülecek kurultay davası öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Buna göre İstanbul Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi ve Özgür Çelik başkanlığındaki mevcut yönetim görevden alındı. CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için Gürsel Tekin görevlendirilirken başkanlıkta diğer görev alan isimler ise Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap oldu.

Konuyla ilgili TGRT Haber canlı yayınına bağlanan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Yanlış yapan arkadaşlarımızın da yanlış yapmadığını ispat edene kadar da bu arkadaşlarımızın görevde olmasını tabii ki istemem." ifadelerini kullandı.

"ŞAİBEYLE GELİNEN İKTİDARDAN GÜZEL SONUÇ ÇIKMAZ"

Savaş, canlı yayında konuyla ilgili şu konuşmayı yaptı:

"CHP'nin iktidara gelmesini isteyen bütün insanlar, CHP'nin çok çabuk bir şekilde toparlanmasını ister. Aynı duyguları ben de taşıyorum. Ayrışmakla, kavgayla önce partimize sonra ülkemize zarar veririz. Bu nedenle bu hukuki süreç bittikten sonra değişimci olan arkadaşlarımızla Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olan arkadaşlarımız da bence aynı masanın etrafında buluşabilmesi, aynı sinerjiyi oluşturması, kol kola geçip iktidara yürümesi lazım. Ben burada bir ayrışma beklemiyorum. Yanlış yapan arkadaşlarımızın da yanlış yapmadığını ispat edene kadar da bu arkadaşlarımızın görevde olmasını tabii ki istemem. Şaibeyle gelinen bir iktidar veya birliktelikten hiçbir şekilde güzel sonuçlar çıkmaz.

Şaibeye kim bulaşmışsa o şaibe üstünden kalkana kadar o arkadaşlarımızın dinlenmesi lazım. Şucu bucu değil, bu ülkeye faydalı, partiye faydalı kim varsa bu arkadaşlarımız omuz omuza birlikte iktidara yürüyecek birlikteliği sergilememiz lazım. Yani bu sonuç ayrışmanın değil, buluşmanın başlangıcı olması lazım."