28°
Gündem
Yeni nesil kiralık katil Telegram! 500 bin liraya adam öldürüyorlar

Sosyal medya platformları üzerinden suça teşvik dünya genelinde hız kesmiyor. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan Telegram aracılığıyla dudak uçuklatan suçlar işlendiği ortaya çıktı. Uygulama üstünden açılan çeşitli kanallarda infaz, yaralama gibi pek çok suçun para karşılığı işlendiği belirlendi. İşte detaylar...

Yeni nesil kiralık katil Telegram! 500 bin liraya adam öldürüyorlar
04.09.2025
04.09.2025
saat ikonu 09:40

Dünya genelinde sosyal medyanın hızı, iletişimi kuvvetlendirirken aynı oranda oranlarını da artrıyor. .Bu platformlardan biri de ...

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin 15 ve 16 yaşında olduğu belirlendi.

Yeni nesil kiralık katil Telegram! 500 bin liraya adam öldürüyorlar

Şüphelilerin azmettiricinin kendileri ile internetten irtibat kurduğunu ve para karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmesi gözleri sosyal medya uygulamalarına çevirdi.

Telegram üzerinden örgütlenen ve yaralama, , soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini söyledi.

Yeni nesil kiralık katil Telegram! 500 bin liraya adam öldürüyorlar

"D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda Daltonlar ve Casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı görüldü.

Söz konusu kanallardaki yazışmalarda, "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir", "Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm", "Yaralamak istiyorsan dikkat et kalbine gitmesin", "İstanbul Avrupa yakasında ev işi var, kuyumcunun evi çok altın var, adamlar tatilde arabayla gidecek biri lazım" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Yeni nesil kiralık katil Telegram! 500 bin liraya adam öldürüyorlar

Kanallardaki mesajların iç yüzünü ortaya çıkarmak için "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır" mesajını paylaşan şahıs ile Telegram üzerinden görüşme gerçekleştiren muhabirimiz ise kan donduran mesajların bir anda gerçeğe dönüşebildiğini gördü.

Yeni nesil kiralık katil Telegram! 500 bin liraya adam öldürüyorlar

Telefondaki şahıslar işlenebilecek suçlar için pazarlık yaparken molotof atılması gibi bir saldırıyı İstanbul içerisinde 10 bin TL'ye yapabileceklerini ancak başka şehirde ise işin içerisine yol giderlerinin de gireceğini anlattı.

Yeni nesil kiralık katil Telegram! 500 bin liraya adam öldürüyorlar

Yine aynı görüşmede istenilmesi halinde saldırı yapılacak konumdaki hedef gösterilecek bir kişiyi 500 bin TL'ye infaz edebileceklerini anlattılar.

MHP'den ceza infaz sistemiyle ilgili kritik çıkış! Mahkumlar için çağrı yapıldı: Fırsat verilmesin
