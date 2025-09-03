Menü Kapat
Gündem
 Merve Yaz

Tüm birikimini parça parça gönderdi! Aman dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıların son kurbanının adresi bu kez Antalya oldu. Seda Akkaya isimli mağdur kadın, sosyal medyadan gelen mesajlarla dahil olduğu yatırım vaadi dolandırıcılığında, yaklaşık 470 bin TL'sini kaybetti. Yaptıklarına kendisinin de şaşkın olduğunu söyleyen Akkaya, "Aklıma şaşıyorum, dekontlara bakıyorum, şaşırıyorum. Binlerce lirayı parça parça 50 lira, 100 lira gönderirmiş gibi göndermişim o esnada. Gözüme resmen bir perde inmiş" ifadelerini kullandı.

Tüm birikimini parça parça gönderdi! Aman dikkat: Bu tuzağa düşmeyin
03.09.2025
03.09.2025
Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Seda Akkaya, sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla başlayan süreçte, yaklaşık 470 bin TL'sini kaybettiğini ileri sürdü. Akkaya, üzerinden katıldığı bir grupta "günlük 200-300 lira kazanç" vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirildi. Başlangıçta küçük görevlerle güven kazandırıldığını belirten Akkaya, "İnternet üzerinden bir e-ticaret sitesi ve YouTube üzerinden abone olma karşılığında 20-30 lira yatırdılar. Daha sonra günlük yüzlerce görevle 200-300 lira kazanabileceğimi söylediler. İlk gün yatırdıkları küçük paralarla ikna oldum" dedi.

Tüm birikimini parça parça gönderdi! Aman dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

ÖDEMELER GİTTİKÇE ARTTI

Kısa süre sonra başka bir siteye yönlendirildiğini aktaran Akkaya, dolar al-sat işlemleri yapması istendiğini söyledi. İlk etapta 2 bin TL yatırdığını, ardından 13 bin TL ve daha büyük meblağlarla ödemelerin arttığını belirten Akkaya, "Üçüncü, dördüncü aşama derken benden toplamda 100 bin liraya yakın para aldılar. Daha sonra yanlış işlem yaptığımı söyleyip paramın kaybolduğunu iddia ettiler. Kaybettiğimi geri almak için tekrar tekrar ödeme yaptım. Böyle böyle toplam da 470 bin lira gönderdim" diye konuştu.

ALTINLARINI BİLE BOZDURDU

Dolandırıcılara güvenerek 10 yıllık birikimini kaybettiğini dile getiren Akkaya, en büyük darbenin altınlarını satmak zorunda kalmak olduğunu belirtti. Akkaya, "Ev kiralarından kaçmak, çocukların geleceği için Elmalı'ya taşındık. Arabamızı sattık, üzerine eklemek için altın aldım. Yaklaşık 100 gram altınım vardı. Hepsini tek tek bozdurmak zorunda kaldım. Bir gram bile bırakmadım. O altınları yıllar içinde yediğimizden, içtiğimizden kısarak biriktirmiştim. Çocuklarım için güvenceydi. Şimdi elimde hiçbir şey kalmadı" şeklinde konuştu.

Tüm birikimini parça parça gönderdi! Aman dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

'HAYATİ BİR UYARI GELDİ'

Seda Akkaya, en sonunda bankanın kendisini arayarak durumu fark etmesini sağladığını belirtti. Akkaya, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:
"En sonunda beni bankadan aradılar. ‘Seda Hanım bu kişileri gerçekten tanıyor musunuz?' diye sordular. Daha önce aradıklarında parayı gönderebilmek için ‘tanıyorum' demek zorunda kalmıştım. Sonra artık dayanamadım, ‘tanımıyorum bu şahısları' dedim. Durumu anlattım, ‘böyle böyle bir olay başıma geldi' dedim. Onlar da ‘dolandırılıyorsunuz, paranız havuzda' dediler. Geri kalan 50 bin lirayı iade ettiler. 470 binden daha fazlası gidecekti normalde."
Bankadan gelen uyarının hayati olduğunu vurgulayan Akkaya, "Bankadan aradıkları halde ben hala şunu düşünüyordum, "Acaba kalan parayı gönderseydim paramı geri alabilir miydim?" O anda bile kafam öyle karışıktı. Bu düşünceyle hareket ediyordum" sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Tüm birikimini parça parça gönderdi! Aman dikkat: Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıların halen kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını söyleyen Akkaya, "Param yok diyorum, arkadaşından al, başkasından gönder diyorlar. Artık yazışmaların botlardan geldiğini fark ettim. Konuşmaların ve dekontların ekran görüntüsünü alıp savcılığa sundum. 2 çocuğum var, biri 6, diğeri 7 yaşında. Onlar için biriktirmiştim. Aklıma şaşıyorum, dekontlara bakıyorum, şaşırıyorum. 50 lira, 100 lira gönderirmiş gibi göndermişim o esnada. Gözüme resmen bir perde inmiş, nasıl yaptım bilmiyorum. Şu an çok kötüyüm, 10 yılın birikimi bu. Ev alma umudumuz, çocukların geleceği bir anda yok oldu. Sadece paramı değil, hayallerimi de kaybettim. Bu kişilerin cezasız kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

