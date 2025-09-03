Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Kurum paylaştı! Asrın felaketinin ardından 2 yılda 300 bin konut tamam

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen deprem felaketinin üstünden 2 yıl geçti. Bu süreçte yaralar sarılıyor, vatandaşlar yeni evlerine tek tek kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki inşa çalışmalarını hızla tamamlıyor. "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya’da düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 11:39

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için alın teri döküyor.

En sağlam zeminlerde, kentlerin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan bir şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor.

Bakan Kurum paylaştı! Asrın felaketinin ardından 2 yılda 300 bin konut tamam

54 BİN KONUT DAHA TAMAMLANDI

7/24 vardiya ile devam inşa çalışmalarıyla, haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. ’da 6 Eylül Cuma günü “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Sosyal hesabından törene ilişkin tanıtım filmi paylaşan Bakan Kurum, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.” mesajını verdi.

Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.

Bakan Kurum paylaştı! Asrın felaketinin ardından 2 yılda 300 bin konut tamam

12 YENİ OKULDA DAHA EĞİTİM BAŞLIYOR

Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56’ya (857 derslikli) yükselecek.

bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.

Bakan Kurum paylaştı! Asrın felaketinin ardından 2 yılda 300 bin konut tamam

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824’ü konut, 8 bin 907’si iş yeri ve 46 bin 105’i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836’ya yükselecek.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Bakan Kurum paylaştı! Asrın felaketinin ardından 2 yılda 300 bin konut tamam

28 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ

Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden biri...

Adıyaman İndere’yi de geride bırakan Malatya İkizce’deki şantiyesi Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628’i konut, 661’i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bölgeye 5 de cami yapılıyor.

Bugüne kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlandı. Kalan konutlar da yıl sonuna kadar tamamlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Kurum 'Tarihi bir adım' diyerek paylaştı! Tek kullanım plastiklere kısıtlama geliyor
ETİKETLER
#deprem
#malatya
#erdoğan
#toki
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Afet Konutları
#Yeniden Inşa
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.