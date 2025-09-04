Otomobil fiyatları düştü savaş çıktı: Ülke ekonomisi risk altında

Volkswagen Çin Başkanı Ralf Brandstätter'in "Çin otomobil pazarında mantık kalmadı" sözleri hafızalarda tazeyken, şimdi aynı kaygıyı Çin hükûmeti de yüksek sesle dile getiriyor.

Pekin yönetimi, son haftalarda otomobil şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantılar yaparak fiyat rekabetini dizginlemeleri konusunda uyarıda bulundu. Çünkü firmalar rakiplerini alt etmek için fiyatları kırarken, aslında tüm sektörün kâr potansiyelini aşağı çekiyor.

Xİ JİNPİNG'DEN SERT MESAJ

30 Temmuz’daki ekonomi konulu Politbüro toplantısına bizzat başkanlık eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, toplantı sonrası yayımlanan açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Sanayi içinde öz disiplini güçlendirmek ve yıkıcı bir iç rekabeti engellemek şarttır."

Bu açıklama, krizin boyutunu ve hükümetin meseleye ne kadar üst düzeyde yaklaştığını gösteriyor.

BYD BİLE GELİR KAYBINDA

Bugün Çin'de 50'den fazla elektrikli araç üreticisi faaliyet gösteriyor. Rekabet kızıştıkça fiyatlar düşüyor, düşen fiyatlar ise en büyük şirketleri bile zorluyor. Örneğin ülkenin en büyük otomobil üreticisi BYD, sadece bir yılda gelirinin üçte birini kaybettiğini açıkladı.

Automobility analisti Bill Russo'nun sözleri tabloyu özetliyor: "Bu bir kâr yarışı değil, üstünlük kurma yarışı."

Firmalar kâr etmeyi çoktan ikinci plana atmış durumda. Ayakta kalmak için çoğu devlet destekli bankalardan aldıkları kredilere dayanıyor.

TEHLİKE: İFLASLAR VE İŞSİZLİK

Analistlere göre, bugün Çin'de faaliyet gösteren otomobil üreticilerinin büyük kısmı beş yıl içinde havlu atabilir. Bu da sadece şirketlerin değil, on binlerce mühendisin ve çalışanın işsiz kalması anlamına geliyor. Ayrıca bankalara borçlu olan üreticilerin iflası, ülke ekonomisine doğrudan darbe vurabilir.