Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Otomobil fiyatları düştü savaş çıktı: Ülke ekonomisi risk altında

Çinli otomobil üreticileri, hem iç pazarda hem de dünya genelinde pazar payı kapabilmek için fiyatları giderek aşağı çekiyor. Ancak bu agresif strateji, artık sağlıklı bir rekabetten çok yıkıcı bir savaşa dönüşmüş durumda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobil fiyatları düştü savaş çıktı: Ülke ekonomisi risk altında
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:47

Volkswagen Çin Başkanı Ralf Brandstätter'in "Çin otomobil pazarında mantık kalmadı" sözleri hafızalarda tazeyken, şimdi aynı kaygıyı Çin hükûmeti de yüksek sesle dile getiriyor.

Pekin yönetimi, son haftalarda otomobil şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantılar yaparak fiyat rekabetini dizginlemeleri konusunda uyarıda bulundu. Çünkü firmalar rakiplerini alt etmek için fiyatları kırarken, aslında tüm sektörün kâr potansiyelini aşağı çekiyor.

Otomobil fiyatları düştü savaş çıktı: Ülke ekonomisi risk altında

Xİ JİNPİNG'DEN SERT MESAJ

30 Temmuz’daki ekonomi konulu Politbüro toplantısına bizzat başkanlık eden Çin Devlet Başkanı , toplantı sonrası yayımlanan açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Sanayi içinde öz disiplini güçlendirmek ve yıkıcı bir iç rekabeti engellemek şarttır."

Bu açıklama, krizin boyutunu ve hükümetin meseleye ne kadar üst düzeyde yaklaştığını gösteriyor.

Otomobil fiyatları düştü savaş çıktı: Ülke ekonomisi risk altında

BYD BİLE GELİR KAYBINDA

Bugün Çin'de 50'den fazla elektrikli araç üreticisi faaliyet gösteriyor. Rekabet kızıştıkça fiyatlar düşüyor, düşen fiyatlar ise en büyük şirketleri bile zorluyor. Örneğin ülkenin en büyük otomobil üreticisi , sadece bir yılda gelirinin üçte birini kaybettiğini açıkladı.

Automobility analisti Bill Russo'nun sözleri tabloyu özetliyor: "Bu bir kâr yarışı değil, üstünlük kurma yarışı."

Firmalar kâr etmeyi çoktan ikinci plana atmış durumda. Ayakta kalmak için çoğu devlet destekli bankalardan aldıkları kredilere dayanıyor.

Otomobil fiyatları düştü savaş çıktı: Ülke ekonomisi risk altında

TEHLİKE: İFLASLAR VE İŞSİZLİK

Analistlere göre, bugün Çin'de faaliyet gösteren otomobil üreticilerinin büyük kısmı beş yıl içinde havlu atabilir. Bu da sadece şirketlerin değil, on binlerce mühendisin ve çalışanın işsiz kalması anlamına geliyor. Ayrıca bankalara borçlu olan üreticilerin iflası, ülke ekonomisine doğrudan darbe vurabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tam elektrikli Volkswagen Polo tanıtıldı! İsimde küçük bir değişiklik
Ferrari, Porsche ve Corvette yarışıyor: İşte dünyanın en iyi fren sistemine sahip otomobilleri
ETİKETLER
#byd
#fiyat düşüşü
#xi jinping
#Çin Otomobili
#Otomotiv Rekabeti
#Byd Iflası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.