Ferrari, Porsche ve Corvette yarışıyor: İşte dünyanın en iyi fren sistemine sahip otomobilleri

Otomobil dünyasında yeni bir yüksek performanslı araç tartışıldığında, genellikle odaklanılan ilk şey 0'dan 100 km/s'ye ne kadar sürede çıktığı oluyor. Hatta bu metrik son zamanlarda saliselerle bile ifade ediliyor. Ancak modern performans araçlarının üç haneli hızlara kolayca ulaşması göz önüne alındığında, daha da önemli olması gereken bir konu var: fren durma mesafesi.

SlashGear sitesi, yaklaşık 112 km/s'den tamamen durma mesafesine göre sıralanmış, en iyi fren sistemlerine sahip otomobillerin bir listesini hazırladı. Listenin ön sıralarında devasa fren disklerine ve egzotik karbon seramik malzemeden yapılmış fren rotorlarına sahip pahalı hiper otomobiller yer alıyor. Ancak aralarında, şaşırtıcı durma gücüyle dikkat çeken birkaç sürpriz de bulunuyor.

Referans olarak, en uzun durma mesafesine sahip aracın yaklaşık 43,2 metre mesafede durduğunu belirtmekte fayda var. Sadece 20 yıl önce, karbon seramik frenlerin ilk kullanıcılarından olan Ferrari Enzo, bu mesafeyi yaklaşık 46 metre olarak kaydetmişti. Bu da gösteriyor ki, fren sistemleri çok uzun bir yol kat etti.

DÜNYANIN EN İYİ DURMA MESAFESİNE SAHİP OTOMOBİLLERİ

1) 2024 Ford Mustang Dark Horse: 43,2 metre

Mustang Dark Horse, 4.1 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Mach 1 ve Shelby GT350'nin halefi olan Dark Horse, 500 beygir gücünde 5.0 litrelik V8 motora sahip.

2) 2015 Ferrari LaFerrari: 41,4 metre

Markanın tarihindeki ilk hibrit güç aktarma organına sahip olan LaFerrari, 6,3 litrelik V12 motoru ile bataryayla çalışan elektrik motorunu bir araya getiriyor ve 950 beygir güç üreten 15.7 inç ön ve 15.0 inç arka karbon-seramik frenlerle donatıldı.

3) 2019 McLaren Senna: 41,4 metre

McLaren Senna, yaklaşık 965 bin dolarlık fiyat etiketiyle oldukça pahalı bir otomobil. Tüm zamanların en güçlü McLaren'lerinden biri olan Senna, 4.0 litrelik çift turbo V8 motoruyla 789 beygir güç üretebiliyor ve 2.8 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. İngiliz otomobil üreticisi, aracın durma kabiliyetinde de başarılı oldu.

4) 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport: 41,4 metre

Yurt dışı fiyatı sadece 75 bin dolar olan Corvette Grand Sport, 460 beygirlik 6.2 litrelik V8 motoruyla güçlü bir performans sunuyor, Z07 paketi ile karbon-seramik frenler ve yükseltilmiş süspansiyon gibi özelliklere sahipti.

5) 2018 Lamborghini Huracán Performante: 41,1 metre

Huracán Performante, 631 beygir güç üreten 5.2 litrelik V10 motora sahip, 100 km/s hıza 2.2 saniyede ulaşabiliyor. Fiyat etiketi 300 bin doların üzerinde olan model, aktif aerodinamik sistemi ve Pirelli P Zero Trofeo R lastikleriyle performansını gözler önüne seriyor.

6) 2021 Ferrari SF90 Stradale: 40,8 metre

Dünyanın en hızlı hızlanan otomobillerinden biri olan Ferrari SF90 Stradale, 100 km/s hıza iki saniyede ulaşıyor. 986 beygir güç üreten hibrit hiper otomobil, Ferrari'nin ilk kez kullandığı brake-by-wire sistemiyle birlikte geliyor. 15.7 inç ön ve 14.2 inç arka karbon-seramik fren rotorları kullanılıyor.

7) 2016 Dodge Viper ACR: 40,8 metre

645 beygir güç üreten ve 1.15 g yanal kuvvetle viraj alabilen Viper ACR, durma gücüyle de öne çıkan bir araç.

8) 2023 Porsche 911 GT3 RS: 40,5 metre

Porsche'nin en dinamik araçları için ayrılan "Renn Sport" takısına sahip 2023 911 GT3 RS, 518 beygir güç üreten 4.0 litrelik motoruyla dikkat çekiyor. 100 km/s hıza 2.8 saniyede çıkan aracın durma mesafesinde, 16.1 inç ön ve 15.0 inç arka karbon-seramik frenler önemli rol oynuyor.

9) 2018 Porsche 911 GT2 RS Weissach Edition: 39,3 metre

Porsche 911 GT2 RS, 700 beygir güç üreten çift turbo motoru sayesinde etkileyici bir performans sergiliyor. 2.6 saniyede 100 km/s hıza ulaşan otomobil durma mesafesinde listenin en iyi değerlerinden birine sahip. Bu başarıda, 16.1 inç ön ve 15.4 inç arka çapındaki karbon-seramik frenlerin payı büyük.

10) 2015 Chevrolet Corvette Z06: 39 metre

Z07 paketiyle gelen 2015 Corvette Z06, 650 beygir güç üreten süperşarjlı 6.2 litrelik V8 motoruyla dünya klasmanında bir süper otomobil. Aynı zamanda en iyi durma mesafesine sahip otomobillerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.