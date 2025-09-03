Yok satan elektrikli otomobil: Şimdi alan bir yıl sonra araca binecek

Xiaomi, ağustosta da hız kesmedi. Şirket, 30 binden fazla araç teslim ederek temmuzdaki rekorunu tekrarladı. Fakat bu satış ivmesi, üretim kapasitesini zorlamaya başladı. Yeni siparişlerin teslim süresi 56 haftaya, yani 2026’nın ikinci yarısına sarktı.

YU7'YE YOĞUN İLGİ

26 Haziran’da satışa çıkan YU7 SUV modeli, piyasaya çıktığı ilk dakikalarda yok sattı. Üç dakikada 200 bin sipariş gelirken, 18 saat içinde bu rakam 240 bini aştı. 253.500–329.900 yuan aralığında fiyatlanan model; 800V mimarisi, 760–835 km menzil seçenekleriyle büyük ilgi topluyor. Ancak talep o kadar yoğun ki, teslimat listesi giderek kabarıyor.

SU7 AİLESİ GÜÇLENİYOR

YU7’nin yanı sıra, mart 2024’te tanıtılan SU7 sedan da Xiaomi’nin güven kazanmasını sağladı. 215.900–299.900 yuan fiyat bandı ve 700–830 km menzil seçenekleriyle pazarda güçlü bir alternatif oldu. Şubat 2025’te sahneye çıkan SU7 Ultra ise üç motorlu yapısı, 1.548 beygir gücü ve 2,1 saniyelik 0–100 km/h hızlanmasıyla performans tutkunlarına göz kırptı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, 2025 için resmi olarak 350 bin satış hedefi açıkladı. Ancak kulislerde bu rakamın 400 bin hatta 500 bine yaklaşabileceği konuşuluyor.