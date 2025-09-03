Tesla Türkiye’de çalışmak isteyenler dikkat! Yeni iş ilanı yayınlandı

Tesla, Türkiye’deki büyüme planları kapsamında servis ağını genişletmek üzere yeni iş ilanları yayımladı. Ankara, İstanbul, İzmir’in yanı sıra Anadolu’nun farklı şehirlerinde de teknisyen ve yönetici pozisyonları için personel aranıyor. Şirket, kalıcı ve dönemsel kadrolarla farklı şehirlerde ekiplerini güçlendirmeyi hedefliyor.

TEKNİSYEN ALIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

İlanlarda en çok dikkat çeken pozisyon otomotiv teknisyeni oldu. Tesla, İstanbul’da Bakırköy ve Tuzla, Ankara’da ise merkezleri için teknisyen ararken; Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara gibi şehirlerde de mobil servis teknisyeni pozisyonları açtı. Bu adım, Tesla’nın sahada da güçlü bir servis ağı kurma niyetini gösteriyor.

SUPERCHARGER AĞINA PARALEL BÜYÜME

Tesla’nın servis yatırımları, mevcut Supercharger şarj noktalarıyla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’deki büyüme stratejisini gözler önüne seriyor. Şirketin şu anda Ankara, İstanbul (Gayrettepe ve Anadolu Yakası), Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Balıkesir, Akhisar, Gemlik, Çankırı Ilgaz ve Aydın’da olmak üzere toplam 16 aktif Supercharger istasyonu bulunuyor.

Tesla, şarj fiyatlandırmasında marka ayrımı da yapıyor. Tesla sahipleri kWh başına 8,50 TL öderken, farklı marka elektrikli araç sahipleri için bu rakam 10,60 TL. Şarj sonrası araçlarını istasyonda bırakmaya devam eden kullanıcılar ise dakika başına 20 TL bekleme ücretiyle karşılaşıyor.

MODEL Y SATIŞLARDA ZİRVEDE

Tesla, sadece servis ağıyla değil satışlarıyla da öne çıkıyor. Model Y, ağustos ayında 8.730 adetle Türkiye otomobil pazarının en çok satan modeli oldu. Ocak–ağustos döneminde ise toplam 25.756 satışla Tesla, elektrikli otomobil pazarında açık ara liderliğini sürdürdü.