Otomobil
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Türk araştırmacı açığını buldu! Tesla sahipleri dikkat!

Türk güvenlik araştırmacısı, Tesla araç sahiplerinin kullandığı açık kaynaklı TeslaMate uygulamasında önemli güvenlik riskleri tespit etti. Google, Facebook, X, CERN'ün dijital uygulamalarındaki açıkları tespit edip, bunların iyileştirilmesine katkı sağlayan SwordSec'in kurucusu Seyfullah Kılıç, bu kez Tesla araç sahiplerinin kullandığı açık kaynaklı TeslaMate uygulamasındaki güvenlik risklerini belirledi.

Türk araştırmacı açığını buldu! Tesla sahipleri dikkat!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
12:30
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
12:33

Google, Facebook, X, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) dijital uygulamalarındaki açıkları tespit edip, bunların iyileştirilmesine katkı sağlayan SwordSec firmasının kurucusu Seyfullah Kılıç, bunlara bir yenisini ekledi.

Türk araştırmacı açığını buldu! Tesla sahipleri dikkat!

alanında çalışmalar yürüten Kılıç, araç sahiplerinin kullandığı açık kaynaklı TeslaMate uygulamasında önemli güvenlik risklerini ortaya çıkardı.
Kılıç'ın araştırmasına göre, yanlış yapılandırılmış TeslaMate sunucuları internete açık bırakıldığında, yüzlerce Tesla aracının hassas verileri, konum bilgileri, hız, yazılım sürümleri, şarj geçmişi ve sürüş kayıtları, yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geliyor.

Türk araştırmacı açığını buldu! Tesla sahipleri dikkat!

Araştırmanın teknik detaylarını bir makaleyle yayımlayan Kılıç, aynı zamanda "teslamap.io" alan adı üzerinden, keşfedilen Tesla konumlarını görselleştiren bir web sitesi de hazırladı. Bu çalışma, kısa süre içinde dünya çapında ilgi gördü ve ABD merkezli dünyanın önde gelen teknoloji yayınlarından TechCrunch'a konu oldu.

Türk araştırmacı açığını buldu! Tesla sahipleri dikkat!

Seyfullah Kılıç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Amacımız bu zafiyetleri istismar etmek değil, farkındalık yaratmak ve TeslaMate gibi açık kaynak yazılımları kullanan kişilerin güvenlik önlemlerini almalarını sağlamak. Basit bir kimlik doğrulama veya güvenlik duvarı yapılandırmasıyla bu riskler önlenebilir." dedi.
Kılıç, SwordSec bünyesinde Türkiye'de ve dünyada siber güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik araştırmalar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

ETİKETLER
#tesla
#siber güvenlik
#Teslamate
#Açık Kaynak Yazılım
#Güvenlik Zafiyeti
#Swordsec
#Otomobil
