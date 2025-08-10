Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Binlerce Tesla sahibini yakından ilgilendiren haber! Aracınız bir anda garanti dışı kalabilir

Türkiye'deki Tesla sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Marka, yetkisiz servis müdahalelerine karşı garanti kapsamını daraltan uygulamaları resmen devreye aldı. Yazılım güncellemelerinin ihmal edilmesi durumunda bile garanti haklarının tehlikeye girebileceği bu yeni düzenleme, hem mevcut kullanıcılar hem de ikinci el alıcılar için kritik uyarılar içeriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Binlerce Tesla sahibini yakından ilgilendiren haber! Aracınız bir anda garanti dışı kalabilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 12:00

, otomotiv dünyasına sadece elektrikli araçları değil, aynı zamanda yazılım odaklı ve sürekli güncellenebilen bir ekosistemi de getirdi. Bu durum, araç sahiplerinin otomobilleriyle olan ilişkisini kökten değiştirdi. Ancak bu yeniliklerin beraberinde getirdiği sorumluluklar da var. 'de Tesla'nın garantileriyle ilgili yeni bir uygulama, araç sahiplerinin ve potansiyel alıcıların dikkatini çekti. Artık Tesla'nın belirlediği kurallara uymamak, beklenmedik bir garanti sorunuyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Binlerce Tesla sahibini yakından ilgilendiren haber! Aracınız bir anda garanti dışı kalabilir

YETKİSİZ SERVİS MÜDAHALESİ ARTIK KIRMIZI ÇİZGİ

Tesla, Türkiye'de araçlarına yetkili servis dışındaki müdahaleler yapıldığı takdirde garanti haklarının kısıtlanabileceğini kullanıcılarına bildirdi. Bu uygulama, Tesla sahiplerinin araçlarının periyodik bakımı, onarımı veya herhangi bir teknik müdahale için mutlaka yetkili servisleri tercih etmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Avrupa genelinde de Tesla'nın garanti belgelerinde benzer bir madde yer alsa da, Türkiye'deki bu uygulamanın daha katı ve açık bir şekilde resmiyet kazanması dikkat çekiyor. Bu karar, Tesla'nın araçlarının karmaşık ve entegre yapısı nedeniyle, sadece kendi teknisyenlerinin ve yazılımlarının kullanılmasına verdiği önemi gösteriyor. Yetkisiz müdahaleler, arızanın doğru teşhis edilmesini engelleyebilir veya araç sistemlerinde daha büyük sorunlara yol açabilir.

Binlerce Tesla sahibini yakından ilgilendiren haber! Aracınız bir anda garanti dışı kalabilir

İHMALİN BEDELİ GARANTİ KAYBI OLABİLİR

Tesla araçlarının en önemli özelliklerinden biri, sürekli olarak kablosuz (OTA - over-the-air) yazılım güncellemeleri almasıdır. Bu güncellemeler, sadece yeni özellikler getirmekle kalmaz, aynı zamanda aracın performansını, güvenliğini ve enerji verimliliğini de optimize eder.

Tesla'nın kullanım kılavuzunda, kullanıcıların yazılım güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede yüklemeleri gerektiği uyarısı yer alıyor. Aksi halde, güncellemenin yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir sorun, garanti kapsamında değerlendirilmeyebilir. Bu durum, Tesla sahiplerinin araçlarının yazılımını her zaman güncel tutma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Binlerce Tesla sahibini yakından ilgilendiren haber! Aracınız bir anda garanti dışı kalabilir

TESLA SAHİPLERİ VE İKİNCİ EL ALICILAR İÇİN KRİTİK İPUÇLARI

Bu yeni gelişmeler ışığında, Tesla sahiplerinin ve potansiyel alıcılarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor:

  • Yetkili Servis Tercihi: Garantinizi korumak ve olası sorunların doğru şekilde çözüldüğünden emin olmak için, aracınızın bakım ve onarım işlemlerini sadece yetkili Tesla servislerinde yaptırın.
  • Yazılım Güncellemelerini Takip Edin: Aracınızın performansını ve güvenliğini en üst seviyede tutmak için, gelen yazılım güncellemelerini asla aksatmayın.
  • İkinci El Alırken Garanti Kontrolü: İkinci el bir Tesla almayı düşünüyorsanız, aracın daha önceki sahipleri tarafından yetkisiz servis müdahalelerine maruz kalıp kalmadığını veya yazılım güncellemelerinin düzenli yapılıp yapılmadığını titizlikle inceleyin. Aracın garanti ve servis geçmişini kontrol etmek, sizi olası risklerden koruyacaktır.

Türkiye'de uygulamaya alınan bu garanti kısıtlamaları, gelecekte Avrupa'da da benzer gelişmelerin yaşanabileceğine dair uyarıcı nitelikte olabilir. Elektrikli araçlar, geleneksel otomobillerden farklı olarak, yazılım ve entegre sistemler açısından daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, üretici ile olan ilişkinin ve resmi bilgilendirmelerin yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Binlerce Tesla sahibini yakından ilgilendiren haber! Aracınız bir anda garanti dışı kalabilir
ETİKETLER
#türkiye
#tesla
#elektrikli araç
#garanti bankası
#ötanazi
#Yetkili Servis
#Yazılım Güncellemeleri
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.