Tam elektrikli Volkswagen Polo tanıtıldı! İsimde küçük bir değişiklik

Volkswagen, elektrikli otomobil ailesinde isimlendirme stratejisini yeniledi. Yeni ID. Polo ile birlikte marka, klasik modellerin tanıdık adlarını elektrikli dünyaya taşıyor.

Tam elektrikli Volkswagen Polo tanıtıldı! İsimde küçük bir değişiklik
, bugüne kadar “ID.” ve rakam kombinasyonu ile adlandırdığı elektrikli modellerinde yeni bir rota çiziyor. Artık markanın bilinen model isimleri, elektrikli versiyonlarda da kullanılacak. Böylece hem müşterilerin alışık olduğu isimler korunacak hem de klasik ve elektrikli modeller arasında daha güçlü bir bağ kurulacak.

Tam elektrikli Volkswagen Polo tanıtıldı! İsimde küçük bir değişiklik

ID.2, ARTIK ID. POLO OLARAK YOLA ÇIKIYOR

Münih’te düzenlenen IAA fuarında kamuflajlı olarak sergilenen ID.2 ve performans versiyonunun arka kısmında ilk kez yeni isimleri görücüye çıktı. 2026 yılında satışa çıkacak model VW ID. Polo adını alırken, sportif versiyon VW ID. Polo GTI olarak piyasaya sürülecek. Böylece Volkswagen, GTI geleneğini de elektrikli çağa taşımış oldu.

Tam elektrikli Volkswagen Polo tanıtıldı! İsimde küçük bir değişiklik

“İSİMLERİMİZ MARKAMIZIN KALBİNDE”

Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, değişimi şu sözlerle açıkladı: “Model isimlerimiz insanların zihninde güçlü bir şekilde yer etmiş durumda. Onlar markamızın kalbinde; kaliteyi, zamansız tasarımı ve herkes için teknolojiyi temsil ediyor.”

Tam elektrikli Volkswagen Polo tanıtıldı! İsimde küçük bir değişiklik

BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ MODELLER BİR ARADA

Yeni elektrikli Polo’nun tanıtılması, benzinli Polo’nun üretimden kalkacağı anlamına gelmiyor. Volkswagen, aynı segmentte hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonu müşterilere sunmaya devam edecek.

Tam elektrikli Volkswagen Polo tanıtıldı! İsimde küçük bir değişiklik

TEKNİK ALTYAPI VE DONANIM DETAYLARI

VW ID. Polo, markanın geliştirilmiş MEB+ platformu üzerine inşa edildi. 2026’daki lansmanda üç farklı donanım seviyesiyle satışa çıkacak modelde; yeni nesil yüksek verimli batarya, DC hızlı şarj desteği ve ön tekerlekten çekiş standart olarak sunulacak.

