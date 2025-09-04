Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sahte Rus doktor hayatını kararttı! Botoks yaptırdıktan sonra yürüyemedi: Bu kez mağdur erkek

Antalya'da yaşayan turizmci Saadettin S.'nin Rus uyruklu sahte doktor İrina K.'nın kendisine uyguladığı botoks işlemi sonrası bir takım sağlık sıkıntıları baş göstermeye başladı. İşlem sonrası kendini kötü hisseden turizmci yürüme bozukluğu yaşaya başladı. Saadettin S., suç duyurusunda bulundu. Sahte doktorun cevabı ise pes dedirtti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahte Rus doktor hayatını kararttı! Botoks yaptırdıktan sonra yürüyemedi: Bu kez mağdur erkek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:45

'nın ilçesinde yaşayan ve turizm işiyle uğraşan Saadettin S., iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan Rus uyruklu İrina K. ile bir arkadaşının vasıtasıyla iletişime geçti. Saadettin S., sahte doktorun evine kurduğu merdiven altı güzellik salonuna giderek ve işlemleri yaptırdı.

Sahte Rus doktor hayatını kararttı! Botoks yaptırdıktan sonra yürüyemedi: Bu kez mağdur erkek

YÜRÜME KAYBI YAŞADI

Yüzündeki simetrinin bozulduğunu ve yürürken denge kaybı yaşamaya başladığını iddia eden Saadettin S., karakola giderek İrina K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sahte Rus doktor hayatını kararttı! Botoks yaptırdıktan sonra yürüyemedi: Bu kez mağdur erkek

"DOKTOR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN YAPTIRDIM"

mağduru turizmci ifadesinde, "İrina K. isimli şahısla bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine tanıştım. Kendisi doktor olduğunu ve botoks ile dolgu işlemleri yaptığını söyledi. Bana iletişim bilgilerini verdi. Ben de kendisine ulaştım, yaklaşık 10 Ocak 2025 tarihinde randevu aldım ve bu tarihten itibaren işlem yaptırmak üzere kendisine gittim. Yüzüme botoks işlemi uyguladı. İşlemi, doktor olduğunu düşündüğüm için yaptırdım.

Sahte Rus doktor hayatını kararttı! Botoks yaptırdıktan sonra yürüyemedi: Bu kez mağdur erkek

Ancak botoks yüzümde tutmadı. Bu durumu kendisine söyledim ve işlemlere devam ettik fakat yine sonuç alamadık. Daha sonra, iki adet dolgu yapılması gerektiğini, bunun da 15 bin TL tutacağını söyledi.

YÜRÜYEMEDİ, YÜZÜ ŞİŞTİ, BAŞ DÖNMESİ BAŞLADI

Ücreti kendisine peşin olarak elden verdim ve dolguyu yaptırdım. Ancak sonrasında yüzümde kabarmalar ve tümör benzeri şişlikler oluştu. Her defasında neden böyle olduğunu sorduğumda, 'Merak etmeyin, geçer' dedi. Fakat lekeler hiç geçmedi. Hatta baş dönmesi yaşadım, yanaklarım şişti, dengem bozuldu ve yürümekte zorluk çektim. Bu işlemler karşılığında kendisinden fatura talep etmeme rağmen ısrarla vermedi. Ödemeleri hep peşin ve elden aldı. Sadece bir seferinde muayene olduğumu ispat etmek için hesabımdan kendi hesabına havale yaptım. Şahıs, evinin üst katında küçük çaplı bir hastane kurmuş. Burada özellikle yabancı uyruklu kişilere 'doktorum' diyerek işlem yapmakta. Kendisinden şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Sahte Rus doktor hayatını kararttı! Botoks yaptırdıktan sonra yürüyemedi: Bu kez mağdur erkek

Sosyal medyada da kendisini doktor olarak tanıtan Rus uyruklu İrina K.'nın hem ürün hem de hizmet pazarladığı ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te estetik faciası! Güle oynaya girdiği ameliyattan cenazesi çıktı
Bir estetik faciası daha! Güzelleşeyim derken canından oldu
ETİKETLER
#botoks
#antalya
#sağlık sorunu
#Alanya
#dolgu
#sahte doktor
#Rus Uyruklu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.