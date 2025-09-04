Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ertelenen Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak belli oldu! Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri

Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarih taraftarın gündeminde olurken TFF yaptığı açıklama ile ertelenen Fenerbahçe Alanyaspor maçının ne zaman oynanacağını duyurdu. Avrupa müsabakaları nedeniyle birkaç takımın lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ertelenen Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak belli oldu! Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:33

'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri duyuruldu. Ligde karşılaşması Avrupa müsabakaları nedeniyle başka bir tarihe ertelenmişti.

ERTELENEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Trendyol Süper Lig müsabakaları başka bir tarihe ertelenmişti. Ligin ilk haftasında oynanması planlanan karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Federasyonu tarafından paylaşıldı. Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir mücadeleleriyle 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası 17 Eylül günü 20.00'de oynanacak.

Ertelenen Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak belli oldu! Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri

ERTELENEN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN 2025?

Ligin ilk haftasında oynanması planlanan maçı da Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Heyecanla beklenen Zecorner -Beşiktaş maçı ise 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçlarının tarihi henüz belli olmazken önümüzdeki günlerde TFF tarafından duyurulması bekleniyor.

Ertelenen Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak belli oldu! Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri

SÜPER LİG ERTELENEN FB MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türk takımlarının Avrupa serüveninde zorluk yaşamaması adına Süper Lig'deki bazı maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Fenerbahçe'nin ilk haftada oynaması gereken FB-Alanyaspor maçının yeni tarihi 17 Eylül olurken Beşiktaş-Kayserispor maçı da 24 Eylül'de oynanacak. Ligde 3. hafta oynanması gereken maçların yeni tarihi ise daha sonra duyurulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe için çarpıcı teknik direktör iddiası! İtalya'da tarih yazmıştı
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#kayserispor
#Alanyaspor
#Fenerbahçe
#Maç Ertelemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.