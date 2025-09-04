Ertelenen Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak belli oldu! Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri

Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri duyuruldu. Ligde Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması Avrupa müsabakaları nedeniyle başka bir tarihe ertelenmişti.

ERTELENEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Trendyol Süper Lig müsabakaları başka bir tarihe ertelenmişti. Ligin ilk haftasında oynanması planlanan karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldı. Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir mücadeleleriyle 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası 17 Eylül günü 20.00'de oynanacak.

ERTELENEN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN 2025?

Ligin ilk haftasında oynanması planlanan Beşiktaş maçı da Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Heyecanla beklenen Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçlarının tarihi henüz belli olmazken önümüzdeki günlerde TFF tarafından duyurulması bekleniyor.

SÜPER LİG ERTELENEN FB MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

