TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

81 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada 81 ilde organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Düzenlenen operasyonlar sonucu 8’i yabancı uyruklu toplam 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

"KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TGRT Haber
