iPad için özel Instagram uygulaması yayında: İşte özellikleri

Instagram, uzun süredir beklenen iPad uygulamasını kullanıcılarla buluşturdu. Yeni yazılım, daha önce bulanık görseller ve eksik özelliklerle gelen, büyütülmüş iPhone sürümünü kullanmak zorunda kalan kullanıcıların uzun süredir devam eden şikayetlerine çözüm olarak ortaya çıktı.

UYGULAMA OTOMATİK OLARAK REELS İLE AÇILIYOR

Uygulama, iPadOS 15.1 ve üzeri sürümlerde çalışıyor ve doğrudan Reels akışıyla açılıyor. Hikayeler ekranın üst kısmında yer alırken, mesajlara tek dokunuşla erişim sağlanabiliyor. Reels içeriklerinin, Instagram'da geçirilen zamanın beşte birinden fazlasını oluşturduğu biliniyor.

Meta, etkileşimi artırmak için Reels özelliğini stratejisinin merkezine konumlandırıyor.

Kullanıcılar, yeni arayüzde önerilen gönderiler, ortak takipçilerden gelen içerikler veya kronolojik akışlar arasında seçim yapabiliyor. Tercih edilen akış türü önceliklendirilebiliyor. Çoklu görev desteği sayesinde mesajlar ve bildirimler yan yana görüntülenebiliyor, ayrıca yorumlar video oynatmayı kesmeden genişletilebiliyor.

Instagram iPad uygulaması Apple'ın App Store'unda ücretsiz olarak sunuluyor. Instagram, Android tabletler için optimize edilmiş sürümü yakında yayınlayacak.