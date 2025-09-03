Instagram Reels kullanıcıları dikkat! Uzun zamandır beklenen özellik geliyor

Sosyal medya devi Meta, Instagram uygulamasında Picture in Picture (Resim içinde Resim) özelliğini testmeye başladı. Sınırlı sayıda kullanıcıya açılan özellik, Reels videolarının uygulamadan çıksanız bile ekranınızda küçük bir pencere olarak açılmasını sağlıyor.

REELS VİDEOLARI UYGULAMADAN ÇIKINCA BİLE İZLENEBİLECEK

9to5Google'ın haberine göre Instagram, Reels'ta gezinirken seçili kullanıcılara "Resim içinde Resim özelliğini dene" başlıklı bir bildirim penceresi göstermeye başladı.

Mesajda şöyle yazıyor:

"Bunu açarak, Instagram'dan çıktıktan sonra Reels videolarını cihazında küçük bir pencerede izlemeye devam edebilirsin. Picture in Picture ayarlarını istediğin zaman ••• menüsünden yönetebilirsin."

Kullanıcı "Dene" butonuna dokunduğunda, Instagram'ın paylaşım ekranı açılıyor ve buradan "Resim içinde Resim" özelliğini aktifleştirme seçeneği sunuluyor.