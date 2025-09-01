Instagram'dan reklamsız abonelik: Türkiye fiyatı belli oldu

Instagram, uzun süredir tartışılan "reklamsız kullanım" seçeneğini devreye aldı. Artık kullanıcılar isterlerse reklamsız bir deneyim için ücret ödeyebilecek.

Yeni sistemde iki yol var: İlki, aylık 7,99 Euro karşılığında tamamen reklamsız bir deneyim. Bu paketi tercih edenler reklam amaçlı veri işlenmesinden de muaf olacak. İkinci seçenek ise bildiğimiz ücretsiz kullanım. Burada reklamlar devam edecek ancak kullanıcılar isterlerse kişiselleştirilmiş reklamları kapatarak daha genel reklamlarla karşılaşabilecek.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK MALİYET

Avrupa fiyatı 7,99 Euro olarak açıklanan abonelik, güncel kur üzerinden Türkiye'de yaklaşık 384 TL'ye denk geliyor. Yani reklamsız Instagram, Türk kullanıcılar için ciddi bir maliyet anlamına geliyor.

NEDEN BU ADIM?

Şirket, bu modeli hem kullanıcıların "daha güvenli veri" taleplerine hem de reklamlardan uzak bir sosyal medya deneyimi arayışına yanıt olarak değerlendiriyor. Yani tercih tamamen kullanıcıya bırakılmış durumda: ya ücretsiz ve reklamlı Instagram, ya da yüksek bedelli reklamsız bir alternatif.