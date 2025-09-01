Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Instagram'dan reklamsız abonelik: Türkiye fiyatı belli oldu

Reklamsız Instagram için Avrupa'da aylık 7,99 Euro'luk ücretli abonelik sistemi başladı. Servisten yararlanmak isteyen Türk kullanıcılar ise güncel kurla yaklaşık 384 TL ödeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram'dan reklamsız abonelik: Türkiye fiyatı belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 13:37

Instagram, uzun süredir tartışılan "reklamsız kullanım" seçeneğini devreye aldı. Artık kullanıcılar isterlerse reklamsız bir deneyim için ücret ödeyebilecek.

Yeni sistemde iki yol var: İlki, aylık 7,99 Euro karşılığında tamamen reklamsız bir deneyim. Bu paketi tercih edenler reklam amaçlı veri işlenmesinden de muaf olacak. İkinci seçenek ise bildiğimiz ücretsiz kullanım. Burada reklamlar devam edecek ancak kullanıcılar isterlerse kişiselleştirilmiş reklamları kapatarak daha genel reklamlarla karşılaşabilecek.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK MALİYET

Avrupa fiyatı 7,99 Euro olarak açıklanan , güncel kur üzerinden Türkiye'de yaklaşık 384 TL'ye denk geliyor. Yani reklamsız Instagram, Türk kullanıcılar için ciddi bir maliyet anlamına geliyor.

Instagram'dan reklamsız abonelik: Türkiye fiyatı belli oldu

NEDEN BU ADIM?

Şirket, bu modeli hem kullanıcıların "daha güvenli veri" taleplerine hem de reklamlardan uzak bir sosyal medya deneyimi arayışına yanıt olarak değerlendiriyor. Yani tercih tamamen kullanıcıya bırakılmış durumda: ya ücretsiz ve reklamlı Instagram, ya da yüksek bedelli reklamsız bir alternatif.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram'dan üniversite öğrencileri için yeni özellik
Instagram, Reels videolarında yapay zeka destekli dublaj dönemini başlatıyor
ETİKETLER
#abonelik
#Instagram Sorunları
#Reklamsız Hesap
#Ücretli Instagram
#Kişiselleştirilmiş Reklamlar
#Veri Güvenliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.