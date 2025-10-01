Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BYD Ekim 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel BYD fiyatları

BYD, 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye fiyatlarını güncelledi. Dolphin, Atto 3, Seal, Han ve Tang dahil olmak üzere tüm elektrikli modellerde artış görülürken, Seal U DM-i 160 kW sabit kaldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 17:39

'da fabrika kurmaya hazırlanan Çinli elektrikli araç üreticisi , 1 Ekim 2025 itibarıyla fiyatlarını güncelledi. Tüm modellere zam uygulanırken bazı versiyonlarda artış daha sınırlı kaldı.

Donanım Haber'in haberine göre, markanın en çok tercih edilen elektrikli modelleri olan Dolphin, Atto 3, Seal, Han ve Tang serilerinde fiyatlar yükseldi. Giriş seviyesindeki Dolphin ile premium segmentte yer alan Han ve Tang modellerinde dikkat çeken farklar oluştu.

BYD Ekim 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel BYD fiyatları

BYD EKİM 2025 FİYAT LİSTESİ

  • BYD Dolphin Comfort: 1.664.000 TL → 1.699.000 TL
  • BYD Dolphin Design: 1.789.000 TL → 1.829.000 TL
  • BYD Atto 3: 2.000.079 TL → 2.119.000 TL
BYD Ekim 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel BYD fiyatları
  • BYD Seal U EV: 2.486.000 TL → 2.486.750 TL
  • BYD Seal U DM-i 160 kW: 2.358.000 TL → 2.358.000 TL (fiyat sabit kaldı)
  • BYD SEAL 160 kW: 2.319.000 TL → 2.389.000 TL
BYD Ekim 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel BYD fiyatları
  • BYD SEAL 390 kW AWD: 3.719.000 TL → 3.829.000 TL
  • BYD Han: 4.409.000 TL → 4.584.000 TL
  • BYD Tang: 4.999.000 TL → 5.099.000 TL
BYD Ekim 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel BYD fiyatları

Ekim ayı itibarıyla BYD fiyat listesinde en düşük artış Seal U EV modelinde gerçekleşti. Sadece 750 TL'lik güncellemeyle fiyatı 2.486.750 TL'ye yükseldi. Seal U DM-i 160 kW versiyonunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı ve liste aynı şekilde korundu.

Markanın popüler sedanlarından BYD SEAL 390 kW AWD 110 bin TL'lik artışla 3.829.000 TL seviyesine çıktı. Üst segmentteki BYD Han fiyatı da 175 bin TL yükselerek 4.584.000 TL’ye ulaştı. SUV sınıfının amiral gemisi BYD Tang ise 100 bin TL'lik zamla 5.099.000 TL bandına yerleşti.

