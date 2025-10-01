BYD Ekim 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel BYD fiyatları

Manisa'da fabrika kurmaya hazırlanan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye fiyatlarını güncelledi. Tüm modellere zam uygulanırken bazı versiyonlarda artış daha sınırlı kaldı.

Donanım Haber'in haberine göre, markanın en çok tercih edilen elektrikli modelleri olan Dolphin, Atto 3, Seal, Han ve Tang serilerinde fiyatlar yükseldi. Giriş seviyesindeki Dolphin ile premium segmentte yer alan Han ve Tang modellerinde dikkat çeken farklar oluştu.

BYD EKİM 2025 FİYAT LİSTESİ

BYD Dolphin Comfort: 1.664.000 TL → 1.699.000 TL

1.664.000 TL → 1.699.000 TL BYD Dolphin Design: 1.789.000 TL → 1.829.000 TL

1.789.000 TL → 1.829.000 TL BYD Atto 3: 2.000.079 TL → 2.119.000 TL

BYD Seal U EV: 2.486.000 TL → 2.486.750 TL

2.486.000 TL → 2.486.750 TL BYD Seal U DM-i 160 kW: 2.358.000 TL → 2.358.000 TL (fiyat sabit kaldı)

2.358.000 TL → 2.358.000 TL (fiyat sabit kaldı) BYD SEAL 160 kW: 2.319.000 TL → 2.389.000 TL

BYD SEAL 390 kW AWD: 3.719.000 TL → 3.829.000 TL

3.719.000 TL → 3.829.000 TL BYD Han: 4.409.000 TL → 4.584.000 TL

4.409.000 TL → 4.584.000 TL BYD Tang: 4.999.000 TL → 5.099.000 TL

Ekim ayı itibarıyla BYD fiyat listesinde en düşük artış Seal U EV modelinde gerçekleşti. Sadece 750 TL'lik güncellemeyle fiyatı 2.486.750 TL'ye yükseldi. Seal U DM-i 160 kW versiyonunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı ve liste aynı şekilde korundu.

Markanın popüler sedanlarından BYD SEAL 390 kW AWD 110 bin TL'lik artışla 3.829.000 TL seviyesine çıktı. Üst segmentteki BYD Han fiyatı da 175 bin TL yükselerek 4.584.000 TL’ye ulaştı. SUV sınıfının amiral gemisi BYD Tang ise 100 bin TL'lik zamla 5.099.000 TL bandına yerleşti.