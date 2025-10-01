Piyasaya çıkmadan 2,1 milyar dolar sipariş aldı: Süpürge üreticisi otomotiv pazarını salladı

Ev aletleri sektöründeki ürünleriyle tanınan Çinli Dreame Technology otomotiv alanına giriyor. Yakın zamanda lüks elektrikli otomobil üreteceğini duyuran şirket, henüz tek bir model bile piyasaya sürmemiş olmasına rağmen 2,1 milyar dolar değerinde sipariş aldığını açıkladı.

IT Home sitesinin haberine göre, gelişme şirketin ay içinde düzenlediği ilk stratejik ortaklar konferansında duyuruldu. Etkinliğe 22 ülkeden 54 bayinin temsilcilerinin katıldığı ve özellikle Orta Doğu ile Orta Asya'daki distribütörlerin projeye yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

BUGATTI VE ROLLS-ROYCE'A RAKİP MODELLERİNİ GÖSTERDİ

Şirket otomotiv sektörüne resmi olarak 28 Ağustos 2025'te girdiğini duyurmuştu. Tanıtılan ilk ürün, dünyaca ünlü lüks otomobil markası Bugatti'ye rakip olarak konumlandırılan üst düzey bir elektrikli spor otomobil oldu. 10 Eylül'de paylaşılan model görselleri, aracın Bugatti Chiron ile olan benzerliğiyle gündeme gelmişti.

Dreame, 24 Eylül'de ise Rolls-Royce Cullinan'a rakip olarak nitelendirdiği ikinci modeli olan büyük ve lüks bir SUV'u tanıttı. Ertesi gün resmi görselleri paylaşılan aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

3,2 metrelik aks mesafesine sahip olan SUV, arkadan menteşeli kapıları ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarıyla öne çıkıyor. Edinilen bilgilere göre araç, 100 kWh kapasiteli Cell-to-Pack (CTP 4.0) batarya teknolojisini ve isteğe bağlı bir menzil artırıcıyı benimseyecek.

SUV'un dört bağımsız elektrik motoru, arka tekerlekten yönlendirme ve sensör verilerini kullanarak yüksekliği ve sertliği ayarlayan uyarlanabilir bir şasiye sahip olması bekleniyor.

Dreame, araçlarının direksiz arkadan menteşeli kapı tasarımıyla ilgili yedi patent de dahil olmak üzere birçok özgün teknik çözüm içerdiğini iddia etti. Ancak bazı sektör gözlemcileri, patentlerin orijinalliği konusunda şüphelerini dile getirerek diğer otomobil üreticilerinin önceki başvurularıyla benzerliklere dikkat çekti.