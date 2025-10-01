Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Piyasaya çıkmadan 2,1 milyar dolar sipariş aldı: Süpürge üreticisi otomotiv pazarını salladı

Süpürge üreticisi Dreame lüks otomotiv sektörüne girdi. Rolls-Royce ve Bugatti gibi markalara rakip olarak gösterilen yeni modellerini tanıtan şirket, şimdiden 2,1 milyar dolarlık yurt dışı siparişi almayı başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 11:34

Ev aletleri sektöründeki ürünleriyle tanınan Çinli Dreame Technology otomotiv alanına giriyor. Yakın zamanda lüks üreteceğini duyuran şirket, henüz tek bir model bile piyasaya sürmemiş olmasına rağmen 2,1 milyar dolar değerinde sipariş aldığını açıkladı.

IT Home sitesinin haberine göre, gelişme şirketin ay içinde düzenlediği ilk stratejik ortaklar konferansında duyuruldu. Etkinliğe 22 ülkeden 54 bayinin temsilcilerinin katıldığı ve özellikle Orta Doğu ile Orta Asya'daki distribütörlerin projeye yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Piyasaya çıkmadan 2,1 milyar dolar sipariş aldı: Süpürge üreticisi otomotiv pazarını salladı

BUGATTI VE ROLLS-ROYCE'A RAKİP MODELLERİNİ GÖSTERDİ

Şirket otomotiv sektörüne resmi olarak 28 Ağustos 2025'te girdiğini duyurmuştu. Tanıtılan ilk ürün, dünyaca ünlü lüks otomobil markası 'ye rakip olarak konumlandırılan üst düzey bir elektrikli spor otomobil oldu. 10 Eylül'de paylaşılan model görselleri, aracın Bugatti Chiron ile olan benzerliğiyle gündeme gelmişti.

Dreame, 24 Eylül'de ise Rolls-Royce Cullinan'a rakip olarak nitelendirdiği ikinci modeli olan büyük ve lüks bir 'u tanıttı. Ertesi gün resmi görselleri paylaşılan aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Piyasaya çıkmadan 2,1 milyar dolar sipariş aldı: Süpürge üreticisi otomotiv pazarını salladı

3,2 metrelik aks mesafesine sahip olan SUV, arkadan menteşeli kapıları ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarıyla öne çıkıyor. Edinilen bilgilere göre araç, 100 kWh kapasiteli Cell-to-Pack (CTP 4.0) batarya teknolojisini ve isteğe bağlı bir menzil artırıcıyı benimseyecek.

SUV'un dört bağımsız elektrik motoru, arka tekerlekten yönlendirme ve sensör verilerini kullanarak yüksekliği ve sertliği ayarlayan uyarlanabilir bir şasiye sahip olması bekleniyor.

Piyasaya çıkmadan 2,1 milyar dolar sipariş aldı: Süpürge üreticisi otomotiv pazarını salladı

Dreame, araçlarının direksiz arkadan menteşeli kapı tasarımıyla ilgili yedi patent de dahil olmak üzere birçok özgün teknik çözüm içerdiğini iddia etti. Ancak bazı sektör gözlemcileri, patentlerin orijinalliği konusunda şüphelerini dile getirerek diğer otomobil üreticilerinin önceki başvurularıyla benzerliklere dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 Volkswagen CC ailesini tanıttı: Sedan ve Shooting Brake seçenekleriyle piyasada
Yıllardır araç sürücülerini bezdiriyor! Marka marka sıkça görülen hatalar ortaya çıktı
ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#suv
#Bugatti
#Dreame
#Elektrikli Otobiler
#Lüks Araçlar
#Çinli Otomobil Üreticisi
#Dreame
#Rolls-royce
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.