17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Transfermarkt piyasa değerlerini güncelledi! Galataray'ın yeni transferi Sane'nin yeni değeri

Transfermarkt, 2025 yaz transfer sezonunun ardından Süper Lig futbolcularının piyasa değerlerini yeniledi. 285 oyuncunun değerinde farklılık meydana geldi.

Transfermarkt piyasa değerlerini güncelledi! Galataray'ın yeni transferi Sane'nin yeni değeri
, 2025 yaz transfer sürecinin sonrasında futbolcularının piyasa rakamlarını güncelledi.

en çok artış gösteren isim olurken, Leroy Sané en fazla değer kaybeden oyuncu oldu.

'da Uğurcan Çakır, 9,5 milyon eurodan 15 milyon euroya yükselerek 5,5 milyon euro değer sağladı.

Yine Sarı Kırmızılı takımda Leroy Sané, 32 milyon eurodan 25 milyon euroya düşerek 7 milyon euro kayıpla Süper Lig’de en fazla gerileyen futbolcu oldu.

Transfermarkt piyasa değerlerini güncelledi! Galataray’ın yeni transferi Sane’nin yeni değeri

Galatasaray en çok değer artışı yaşayan kulüp konumuna ulaştı.

ise en fazla değer kaybı yaşayan takım oldu.

’de Marco Asensio, Milan Škriniar ve Ederson değer yitirirken, Dorgeles Nene 12 milyon eurodan 17 milyon euroya yükseldi.

Transfermarkt piyasa değerlerini güncelledi! Galataray’ın yeni transferi Sane’nin yeni değeri

Süper Lig’de en çok değer kaybı yaşayan oyuncular şu şekilde:

  1. Leroy Sane (Galatasaray) 7 milyon euro kaybetti.
  2. Andre Onana (Trabzonspor) 5 milyon euro geriledi.
  3. Jhon Duran (Fenerbahçe) 5 milyon euro azaldı.
  4. Marco Asensio (Fenerbahçe) 3 milyon euro kaybetti.
  5. Wilfred Ndidi (Beşiktaş) 3 milyon euro yitirdi.
  6. Milan Skriniar (Fenerbahçe) 3 milyon euro düşüş yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular

Uğurcan Çakır’ın piyasa değeri ne kadar arttı?
Uğurcan Çakır, 9,5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkarak 5,5 milyon euro artış yaşadı.
